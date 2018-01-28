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السودان يتجه لتصنيع النقود الذهبية في غضون شهرين

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الخرطوم 28 يناير 2018 ـ كشف وزير المعادن السوداني، الأحد، إن بلاده ستدخل مجال تصنيع النقود الذهبية في غضون شهرين بعد اتصالات مع ألمانيا لإنشاء مصنع سينتج مليون قطعة نقد ذهبية.

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سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وتعد العملات الذهبية أحد أهم وأكثر استثمارات الذهب انتشارا في جميع أنحاء العالم، وتعد العملة الذهبية الرسمية للولايات المتحدة الأميركية الأكثر مبيعا عالميا، كما تنتج كندا والصين والمملكة المتحدة والسعودية عملات ذهبية.

وكشف وزير المعادن هاشم علي سالم عقب لقاء جمعه إلى النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، يوم الأحد، عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا بخصوص تصنيع النقود الذهبية.

وقال سالم للصحفيين إن: "المصنع سيتم إنشاءه في غضون شهرين من الآن وسينتج مليون قطعة نقد ذهبية".

وأبلغ الوزير، رئيس مجلس الوزراء القومي بالكميات التي تم انتاجها من الذهب والتي وصلت الي 107 طن من الذهب خلال العام 2017.

وأوضح أن النائب الأول وجه بتحسين الوضع في أسواق بيع انتاج الذهب البالغة 75 سوقا مبينا أن وزارته ستطور مطلع فبراير القادم هذه الأسواق بإنشاء وحدات علاجية وإسعافية وطاقة شمسية ومياه صحية نظيفة.

وقال وزير المعادن أن اللقاء تطرق الي رغبة بعض المستثمرين السعوديين في الاستثمار في مجال المعادن بالسودان وكشف عن لقاء سيعقد بالرياض منتصف فبراير القادم في هذا الصدد.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا جهود وزارته في تخريط 12 ولاية مبينا أن عام 2018 سيشهد تخريط الولايات الست المتبقية لتهيئة بيئة الاستثمار في مجال المعادن في كل السودان.

ويسعى السودان لأن يحتل المرتبة الأولى في أفريقيا في إنتاج الذهب، لكن البلد ذو الحدود الشاسعة يعاني من تهريب جزء كبير من إنتاجه.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، وأكثر من مائة شركة من عدة جنسيات، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية بشأن حجم الإنتاج.

وفي ولاية النيل الأزرق أبدت شركة إنتاج الكروم بمناجم منطقة "قبانيت" بمحلية باو استعدادها لإنتاج عشرة آلاف طن من الكروم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح معتمد محلية باو، عبد الغني دقيس خليفة لدى زيارته يوم الأحد أنه سعمل على إنفاذ توجيهات الوالي بالوقوف ميدانياً على مناطق التعدين ورفع الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المستثمرين خاصة وأن المحلية تمتاز بوفرة في الثروة المعدنية.

ودعا المعتمد الشركات العاملة في مجال التعدين لمزاولة نشاطها بالمحلية.

وقدم المدير العام للشركة شرحاً مفصلاً عن الإنتاج واستراتيجية وخطط الشركة لهذا العام.



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