السودان يتخذ تدابير جديدة بمخيمات لاجئي دولة الجنوب بعد أعمال عنف

الخرطوم 4 أغسطس 2017 ـ قررت وزارة الداخلية السودانية، الخميس، اتخاذ تدابير جديدة بمخيمات اللاجئين من جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض بعد أعمال عنف بإحدى هذه المخيمات أسفرت عن اعتداءات على معلمات وحرق بعض المرافق.

حرق مرافق في مخيم (خور الورل) بولاية النيل الأبيض للاجئي جنوب السودان ـ 1 أغسطس 2017

واندلعت أعمال عنف بمخيم "خور الورل" بولاية النيل الأبيض، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن اغتصاب 4 معلمات وحرق لمرافق من ضمنها مقر الشرطة. وتستضيف الولاية المتاخمة لجنوب السودان الآلاف من لاجئي الدولة التي تمزقها الحرب في عدة مخيمات.

وتفقد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة الأوضاع بمعسكر "خور الورل" للاجئين الجنوبيين في محلية السلام بولاية النيل الأبيض، يوم الخميس، ورافق الوزير الفريق شرطة الهادي مجذوب الطاهر مشرف القطاع بالوزارة وحمد الجزولي معتمد اللاجئين ونوريكو يوشيرا مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان واندرو ميقودي مدير العمليات الخاص باللاجئين الجنوبيين بالسودان.

وأكد دقنة أن القانون سيتم تطبيقه على اللاجئين وغيرهم من الذين تسببوا في الأحداث، وأعلن عن اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بالدخول الى المعسكر أهمها مراجعة عمليات الحصر والتسجيل لدخول المعسكرعبر لجنة شكلت لهذا الغرض.

وأشار ـ طبقا لوكالة السودان للأنباء ـ الى أن اجتماعا ضم الوفد بزعماء وشيوخ المعسكر وتنويرهم بما اتخذ من قرارات وترتيبات داخل المعسكر لمزيد من نشر الطمأنينة والأمن والحد من أي تفلتات قد تحدث.

وأوضح وزير الدولة بالداخلية أن المندوب السامي أكد احترامه الكامل للقوانين التي تحفظ السلامة العامة وتضبط كل من يتسبب في نشر الفوضى، وأشار إلى أن الأوضاع مستقرة بالمخيم عبر تأمين قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى للمعسكر.

من جانبها نددت ممثل المندوب السامي لشؤون اللاجئين نوريكو يوشيدا بالأحداث التي شهدها المعسكر، مشيرة الى أن الزيارة اتت لمعالجة الأمر مع المسؤولين.

وأعلنت تضامنها مع الضحايا وأسرهم، وشددت أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء، داعية الى رفض العنف وأن يعمل الجميع وفق القانون، وناشدت المواطنين المحافظة على الأمن والسلام الذى ينتظم كل المعسكرات.

وأشار معتمد اللاجئين حمد الجزولي الى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية اللاجئين وضبط المتفلتين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتم عبر التنسيق مع المندوب السامي الذي وقف على تلك الأحداث وأدان مرتكبيها.

وأكد مشرف القطاع الفريق الهادي مجذوب الطاهر أن شرطة الولاية استطاعت في وقت وجيز السيطرة على الأوضاع داخل المعسكر عبر خطة وضعت لتأمين اللاجئين ومقار المنظمات والمخازن، كما تعمل قوات الشرطة على اكمال التحريات في الاحداث وتقديم منفذيها للعدالة.

في ذات السياق أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض، الجمعة، بدء التحقيق مع 78 متهماً في الأحداث الأخيرة بمعسكر "خور الورل" التي أدت إلى إتلاف مستودعات الأغذية الخاصة بالأمم المتحدة وحرق أجزاء من المخيم واعتداءات على معلمات.

وقال والي الولاية عبد الحميد كاشا إن الحكومة لن تتهاون في محاكمة الجناة وعد ذلك "رسالة لكل الخارجين عن القانون".

وأكد كاشا تعامل الولاية مع اللاجئين الجنوبيين كمواطنين مشيرا إلى أن استضافتهم تُعد حالة إنسانية.

وأدانت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، الأحداث ودعت إلى إنزال العقاب الرادع على الجناة، وأكدت وقوفها مع الولاية في حماية المدنيين ومؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العاملة في الحقل الإنساني.

إلى ذلك زارت ممثلة منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مدير منظمة الصحة العالمية بالسودان نعيمة القصير المعلمات اللائي تعرضن للاعتداء في الأحداث بمستشفى كوستي.

ودعت القصير لنبذ العنف وتعزيز قيم التسامح ورفضت العنف الذي تعرضت له عدد من المعلمات وممتلكات المنظمات الوطنية والدولية والاجهزة الأمنية بمعسكر خور الورل.

وقالت في تصريحات صحفية عقب زيارتها للمعلمات إن الأمم المتحدة لديها مبادئ رئيسية تدعو للتسامح وتقبل الآخر ونبذ العنف والتطاول والاعتداء على الآخر بسبب أو بدون سبب.

وأضافت أن المعتدين ستتم محاكمتهم بعد التحقيق معهم بواسطة السلطات المختصة.