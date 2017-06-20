السودان يندد بحادثة دهس مسلمين في بريطانيا

الخرطوم 20 يونيو 2017 ـ أدان السودان، الثلاثاء، حادث الدهس الذي استهدف مسلمين بالعاصمة البريطانية لندن وأبدى تضامنه الكامل ومساندته للحكومة البريطانية فيما تتخذه من إجراءات.

عناصر من الشرطة تطوق مكان حادثة دهس مسلمين بلندن ـ صورة من موقع "الغد"

وقتل شخص وأصيب 10 آخرون الإثنين عندما دهست سيارة مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح في مسجد فينسبري بارك، أو المسجد الكبير في شمال لندن بشارع سيفن سيسترز.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان، يوم الثلاثاء، عن ادانتها القوية للحادثة وعدتها جريمة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والدينية".

وعبرت الوزارة في بيان لها عن مواساتها لعائلات الضحايا والجرحى وللشعب والحكومة البريطانية.

واعتبر البيان الحادث "يمثل عملاً اجرامياً غادراً يؤكد أن الإرهاب لا دين له وأن يده تحاول ترويع الآمنين والعبث بأرواح الأبرياء عبر إشاعة الذعر في نفوس المواطنين وبث الفرقة والفتنة بين اتباع الديانات في الوطن الواحد".

وأعربت الخارجية عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة البريطانية فيما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت الفاعل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وأمسك به مواطنون قبل اعتقاله، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه "يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين".