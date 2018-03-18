السودان يتعهد بتسهيل الاستثمارات الإماراتية

الخرطوم 18 مارس 2018 ـ تلقى وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، الأحد، رسالة من وزير الدولة بالشؤون المالية الاماراتي، وتعهد بتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السودان.

وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر

وتجئ الرسالة التي سلمها السفير الاماراتي لدى الخرطوم، بعد أيام من جدل كثيف حول تلقي الخرطوم وديعة من الامارات بما يفوق المليار دولار.

ولم تصدر من الخرطوم أو أبو ظبي تأكيدات بوصول هذه الوديعة، رغم أن نبأ تسلمها بثته وكالة السودان الرسمية للأنباء قائلة إنها استقته من بيان للحكومة الإماراتية، لكن تبين أن وكالة أنباء الأمارات (وام) نشرت تقريرا يتضمن الدعم الاماراتي للسودان خلال المرحلة الماضية مشمولا بمبلغ الوديعة المثير للجدل.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الوزير السوداني التقى السفير الإماراتي حمد محمد الجنيبي وتسلم الرسالة المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها.

وأكد الركابي "عمق العلاقات الاقتصادية المتطورة بين السودان ودولة الإمارات، ودعمها المتواصل للسودان".

وبحث الاجتماع كذلك العلاقات بين البلدين بصفة عامة، بجانب تنسيق المواقف في اجتماعات الصناديق العربية المنعقدة هذا العام بعمان.

واكد الوزير تقديم كافة التسهيلات للاستثمارات الإماراتية بالسودان في كافة المجالات.

من جانبه أشاد السفير الإماراتي بالجهود المبذولة من السودان من كافة المنظومة المالية التي من بينها البنوك والقطاع الخاص للاستثمارات الإماراتية بالسودان.

وقال الجنيبى إن وزير المالية أبدى استعداده لتقديم التسهيلات للاستثمارات الإماراتية بالسودان، لدعم مشروعات الأمن الغذائي العربي.