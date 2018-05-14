السودان يتعهد بتقديم المساعدات المطلوبة لقوات (يونيسفا)

الخرطوم 14 مايو 2018- أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، استعداد السودان لتقديم كل أنواع المساعدة والعون للقوات الأمنية المؤقتة في ابيي (يونيسفا) حتى تتمكن من اداء مهامها على الوجه الأكمل.

وزير الدفاع استقبل قائد يونيسفا

والتقى الوزير الإثنين بالخرطوم قائد قوات (يونيسفا) اللواء قبري ادهانا ولد زوقو، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن يلتئم الثلاثاء لمناقشة تقرير بشأن هذه القوات.

وتنتشر قوات أممية في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوامها حوالي 420.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، في ابريل الماضي، الجنرال الإثيوبي جيبري أدهانا ولديزجو، قائدا جديدا للقوات الأمنية المؤقتة خلفا للجنرال تيسفاي جيدي.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي إن السودان يشعر بالرضا تجاه الاداء المتميز والأدوار المهمة التي تؤديها (يونيسفا) في ابيي وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في إطار بروتوكول ابيي.

واكد الوزير حرص السودان على الوفاء بالتزاماته وإقامة علاقات طبيعية مع دولة جنوب السودان مراعاة لخصوصية العلاقات بين البلدين، مبدياً الاستعداد لتقديم كل مساعدة وعون لبعثة (يونيسفا) حتى تتمكن من اداء مهامها على الوجه الأكمل.

من جانبه عبر قائد قوات (يونيسفا) عن امتنان البعثة للتعاون الكبير من الحكومة السودانية، والمساعدات التي يجدونها من كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة بعمل البعثة.

وتملك (يونيسفا) الحق في استخدام القوة للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين ومنظمات الإغاثة لكن تفويضها لا يدعو إلى مراقبة التقيد بقانون حقوق الإنسان كما تفعل معظم قوات حفظ السلام.