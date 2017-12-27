السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ 4 مليار دولار بضمان الذهب

الخرطوم 27 ديسمبر 2017 - كشف وزير المعادن السوداني عن تلقى بلاده عرضا تمويليا بأكثر من 4 مليار دولار من 4 شركات كبري بضمان الذهب المنتج.
- وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم
وقال وزير المعادن هاشم علي سالم لدي حديثه في المنبر الأسبوعي لوزارة الاعلام الأربعاء إن " السودان تلقي عرضاً تمويلياً من أربع شركات كبرى بأكثر من 4 مليار دولار بضمان الذهب المنتج" ـ ولم يفصح الوزير عن أسماء الشركات وتفاصيل العرض التمويلي.
وأفاد الوزير أن " العرض التمويلي يمكن ان يحل مشاكل السودان الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الذهب المنتج يستطيع إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية إذا استطاع بنك السودان المركزي شراء كل الذهب المنتج الذي ارتفع انتاجه هذا العام الى 105 طن".
وتابع "إذا تم انشاء بورصة للذهب ودفع البنك سعراً مجزياً للشراء يمكن أن يسهم ذلك في عدم تهريب الذهب".
وطالب سالم الحكومة باستجلاب تمويل من صناديق التمويل الخارجية بضمان الذهب، وتوقع ان يرتفع انتاج البلاد من الذهب العام القادم الى 110 اطنان.
وأوضح وزير المعادن ان وزارته ستوقف خلال العام 2018 تصدير عدد من المعادن في صورتها الخام، لافتاً إلى أن السودان يمتلك أكثر من ١٣ معدناً يمكن الاستثمار فيها بينها المعادن الزراعية والتي يمكن تصنيعها داخل السودان وبيعها لدول الجوار التي تحتاج لهذه الاسمدة".
وقال سالم إن شركات التعدين صرفت مبالغ طائلة على المسؤولية المجتمعية التي تقدم للأهالي التي تقع في نطاقها امتياز تلك الشركات، بلغت أكثر من 80 مليار جنيه.
وتلزم الحكومة السودانية شركات التعدين العاملة في المناطق القريبة من التجمعات السكانية بتخصيص جزء من إيراداتها على تنمية تلك المواقع.
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