السودان يجدد الاستعداد لدعم الاستقرار في ليبيا

الخرطوم 19 سبتمبر 2017-أكد وزير الخارجية السوداني، استعداد السودان لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، وحرصه على التسوية السلمية للصراع.

غندور ونظيره الليبي محمد طاهر سيالة في نيويورك.. الأربعاء 21 سبتمبر 2016

والتقى إبراهيم غندور في نيويورك نظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، الإثنين، على هامش الفعاليات رفيعة المستوي للدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، إن غندور أكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية والعمل بشكل تكاملي لتشجيع الليبيين على معالجة النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات.

واضاف "وأعلن استعداد السودان لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، وحرصه على التسوية السلمية للصراع الليبي، وتطلعه لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى وصول السفير السوداني إلى طرابلس".

وقدم وزير الخارجية الليبي تنويراً لغندور بشأن الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوي المعنية بالأزمة في ليبيا، والذي انعقد في الكنغو برازافيل، قائلاً إن مخرجاته تركزت على تقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي.

وخلال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية التأم برئاسة الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في ليبيا دعا غندور الى ضرورة الحذر والتيقظ بشأن عملية الاستقرار الأمني في ليبيا، باعتبارها تؤثر سلباً على دول الجوار ومن بينها السودان، مشيراً إلى أن اتفاق الصخيرات سينتهي أجله في منتصف ديسمبر من هذا العام.

وتساءل عن كيفية ملائمة ذلك مع الحوار المزمع عقده لتعديل الاتفاق، مبدياً قلقه من ان استمرار حالة الفراغ السياسي في ليبيا لن تعبد الطريق للاستقرار.

وناقش اجتماع الجامعة العربية كذلك ترشح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأفاد قريب الله خضر، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد ابو الغيط، قدم تنويراً عن ترشح اسرائيل لشغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن، مشيراً إلى ان لمجموعة دول غرب أوروبا مقعدان لدخول مجلس الأمن في الانتخابات التي تجري في يونيو من العام المقبل، كما ترشحت ثلاث دول هي ألمانيا وبلجيكا واسرائيل.

وشدد على ضرورة بذل جهد كبير للحيلولة دون تمكين اسرائيل من الحصول على المقعد، مؤكداً أن الأمانة العامة للجامعة بصدد اقتراح خطة عمل للتحرك في عواصم الدول وفي نيويورك لمنع فوز اسرائيل، مشيراً الى ضرورة ضمان 65 صوتاً داخل الجمعية العامة حتى لا تحصل على ثلثي عدد الأعضاء.