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السودان يجدد شكواه لمجلس الأمن بشأن (حلايب)

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الخرطوم 17 يناير 2017 ـ نقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر دبلوماسي تجديد الخرطوم شكواها لمجلس الأمن بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

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حلايب والحدود السودانية المصرية

وقال المصدر "تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر".

وأضاف أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

وهدد السودان في اكتوبر الماضي باللجوء للتحكيم الدولي اذا فشلت عملية التفاوض مع الجانب المصري.

وفي أبريل الماضي رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشان حلايب وشلاتين، ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.

وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية.



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