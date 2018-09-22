السودان يجري مفاوضات مع (بتروناس) للاستكشاف في البحر الأحمر

الخرطوم 22 سبتمبر 2018- أعلن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر عن مفاوضات تجريها وزارته مع شركة بتروناس الماليزية للدخول في استكشافات نفطية جديدة بمنطقة البحر الأحمر، شرق البلاد.
- وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر
وقال الوزير في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، إن رئيس الشركة الماليزية يعتزم زيارة الخرطوم في 29 سبتمبر الجاري.
وأضاف" الوزارة تقود مجهودات كبيرة لاستكشاف حقول جديدة ورفع زيادة الإنتاج النفطي في المربعات الحالية".
وتعد (بتروناس) ثاني أكبر المستثمرين بالسودان في مجال النفط منذ العام 1995، بعد الصين. وتحوز الشركة الماليزية على 35% من أسهم شركة النيل الكبرى للبترول، و40% في شركة "بتر ودار".
وفي أبريل 2016 سدد السودان قرضا عالقا منذ تسعينيات القرن الماضي للشركة الماليزية، وجاءت الخطوة بعد أنباء سرت تتعلق بأن بتروناس بصدد خفض استثماراتها بالبلاد.
وأوضح وزير النفط إن الوزارة تعمل من خلال ترتيب الأولويات وإتباع الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين العلاقة مع المستثمرين الأجانب.
أخر الآراءوللإخوان في السودان قصة!! 2018-09-22 18:46:04 بقلم: الجميل الفاضل أتاح التاريخ للإخوان المسلمين في السودان سانحة نادرة، قلّ أن جاد بمثلها لأية جماعة أو حزب.. فرصة أحال الإخوان من خلالها وطناً برمته، إلى مختبر كبير للتجريب الأيديولجي، اتخذوا أرضه و شعبه، مجالاً (...)
"احزاب الأمة" بين مطرقة التسريح، وسندان التقليص 2018-09-19 17:31:47 هل أطلق عليها الإسلاميون رصاص الرحمة؟ "احزاب الأمة" بين مطرقة التسريح، وسندان التقليص كتب: الجميل الفاضل • أنحسرت ظلال شجرة "الإنقاذ" بشكل متدرج عن معظم الأحزاب التي إنشقّ فرعها الرئيس "الإصلاح و التجديد" عن حزبها الأم (...)
هل سقط النِّظام ؟ 2018-09-16 23:05:12 كتبت : سلمى التجاني الهزَّة التي أصابت النِّظام طيلة أيام التشكيل الوزاري في الأيام الفائتة، أَظهَرت وعكست صورة حقيقية لما آل إليه من تآكل داخليّ، وفقدان ثقة بين قادته، وهشاشة حلفائه. فمشروع أسلمة الدولة والمجتمع الذي (...)
المزيد