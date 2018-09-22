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السودان يجري مفاوضات مع (بتروناس) للاستكشاف في البحر الأحمر

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الخرطوم 22 سبتمبر 2018- أعلن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر عن مفاوضات تجريها وزارته مع شركة بتروناس الماليزية للدخول في استكشافات نفطية جديدة بمنطقة البحر الأحمر، شرق البلاد.

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وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر

وقال الوزير في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، إن رئيس الشركة الماليزية يعتزم زيارة الخرطوم في 29 سبتمبر الجاري.

وأضاف" الوزارة تقود مجهودات كبيرة لاستكشاف حقول جديدة ورفع زيادة الإنتاج النفطي في المربعات الحالية".

وتعد (بتروناس) ثاني أكبر المستثمرين بالسودان في مجال النفط منذ العام 1995، بعد الصين. وتحوز الشركة الماليزية على 35% من أسهم شركة النيل الكبرى للبترول، و40% في شركة "بتر ودار".

وفي أبريل 2016 سدد السودان قرضا عالقا منذ تسعينيات القرن الماضي للشركة الماليزية، وجاءت الخطوة بعد أنباء سرت تتعلق بأن بتروناس بصدد خفض استثماراتها بالبلاد.

وأوضح وزير النفط إن الوزارة تعمل من خلال ترتيب الأولويات وإتباع الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين العلاقة مع المستثمرين الأجانب.



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