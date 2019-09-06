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السودان يجلي رعاياه من بلدة بأفريقيا الوسطى اثر اشتباكات دامية

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الخرطوم 6 سبتمبر 2019- أعلنت وزارة الخارجية السودانية الشروع في إجلاء رعاياها من إحدى بلدات جمهورية أفريقيا الوسطى في أعقاب مقتل موظف محلي يعمل لدى قنصلية السودان هناك اثر اشتباكات أهلية.

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خارطة لجمهورية أفريقيا الوسطى

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق في تصريح الجمعة إن مدينة "بيراو" التي تبعد 65 كلم عن الحدود السودانية تشهد اشتباكات منذ الجمعة الماضي على خلفية مقتل بن سلطان المدينة.

وأضاف " جراء ذلك سقط عدد كبير من القتلى واحرقت العديد من المنازل والمتاجر وكان من بين الضحايا أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان ببيراو".

وأوضح أن تطورات الأحداث اجبرت السودانيين في المدينة على اللجوء الى مباني القنصلية.

وتابع " لاتزال هناك مخاوف من تعرض هؤلاء للهجوم من احدى المجموعتين المتقاتلتين".

وأفاد الصديق أن القنصلية تعمل على اجلاء المواطنين السودانيين الى بانقي بطائرات الامم المتحدة.

وأردف " تتابع وزارة الخارجية هذه الاوضاع عن كثب عبر سفارتها في بانقي والقنصلية العامة في بيروا واللتين تبذلان كل في وسعهما لتامين وحماية المواطنين السودانيين بالتعاون مع سلطات افريقيا الوسطى وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك".



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