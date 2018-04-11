السودان يحصل على قرض بمائة مليون دولار من صندوق عربي

الخرطوم 11 أبريل 2018 - حصل السودان على قرض بـ "100" مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبلاد.
- السودان وقع على قرض جديد من صندوق النقد العربي
ووقع على إتفاقية القرض الأربعاء من جانب السودان وزير المالية محمد عثمان الركابي، وعن الصندوق المدير العام د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية.
وبحسب بيان صحفي "سيدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل".
وبهذا القرض يكون صندوق النقد العربي قدم 15 قرضاً للسودان منذ بداية نشاطه الإقراضي، بقيمة إجمالية تبلغ 582 مليون دولار.
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