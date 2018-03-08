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السودان يحصل على (قرض سلعي) تركي بملياري دولار

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الخرطوم 8 مارس 2018- وقع السودان مع شركة تركية الخميس على قرض سلعي بقيمة ملياري دولار لاستيراد مواد بترولية وقمح.

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مراسم التوقيع على قرض سلعي تركي للسودان بملياري دولار.. الخميس 8 مارس (الشروق)

وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة (أوزتورك) التركية نص على أن " تستورد الشركة مواد بترولية وقمح للمخزون الاستراتيجي بقيمة ملياري دولار".

وأشار إلى اتفاق مرتقب مع ذات الشركة، لتوفير سيولة لبنك السودان.

وتوقع أن "تصل المبالغ المتفق عليها إلى خزينة المركزي خلال إسبوعين، لإعانة البلاد في الاحتياجات السلعية الأخرى".

وأضاف عبد القادر أن "الاتفاق يمتاز بعمله على تسهيل الاستيراد عبر قرض سلعي ميسر، يتم سداده على مدى فترات زمنية".

ونوه إلى أن الاتفاق يشتمل على أن تورد (أوزتورك)، ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربع شحنات من الغاز، إلى جانب تأمين القمح للمخزون الاستراتيجي بجانب مدخلات إنتاج زراعية.

من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني – التركي، عوض الجاز، عقب توقيع الاتفاق، إن "تطور العلاقات بين البلدين فتح الباب واسعاً أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في البلاد".

ووقَّعت الشركة التركية عدداً من الاتفاقيات الأخرى مع شركات (جياد، زادنا وأرياب).

وأعلنت السفارة التركية في الخرطوم، الإثنين الماضي عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري يمثل كبريات الشركات التركية للسودان.

وتوقع السفير التركي بالخرطوم عرفان اوغلو، ان تكون الزيارة فتحا اقتصاديا كبيرا، وأشار الى ان الوفد يضم كبريات الشركات التركية في المجالات الزراعية والمعدنية والبترولية، اضافة إلى الموانئ والمناطق الحرة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.



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