السودان يحصل على (قرض سلعي) تركي بملياري دولار

الخرطوم 8 مارس 2018- وقع السودان مع شركة تركية الخميس على قرض سلعي بقيمة ملياري دولار لاستيراد مواد بترولية وقمح.
- مراسم التوقيع على قرض سلعي تركي للسودان بملياري دولار.. الخميس 8 مارس (الشروق)
وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة (أوزتورك) التركية نص على أن " تستورد الشركة مواد بترولية وقمح للمخزون الاستراتيجي بقيمة ملياري دولار".
وأشار إلى اتفاق مرتقب مع ذات الشركة، لتوفير سيولة لبنك السودان.
وتوقع أن "تصل المبالغ المتفق عليها إلى خزينة المركزي خلال إسبوعين، لإعانة البلاد في الاحتياجات السلعية الأخرى".
وأضاف عبد القادر أن "الاتفاق يمتاز بعمله على تسهيل الاستيراد عبر قرض سلعي ميسر، يتم سداده على مدى فترات زمنية".
ونوه إلى أن الاتفاق يشتمل على أن تورد (أوزتورك)، ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربع شحنات من الغاز، إلى جانب تأمين القمح للمخزون الاستراتيجي بجانب مدخلات إنتاج زراعية.
من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني – التركي، عوض الجاز، عقب توقيع الاتفاق، إن "تطور العلاقات بين البلدين فتح الباب واسعاً أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في البلاد".
ووقَّعت الشركة التركية عدداً من الاتفاقيات الأخرى مع شركات (جياد، زادنا وأرياب).
وأعلنت السفارة التركية في الخرطوم، الإثنين الماضي عن زيارة مرتقبة لوفد استثماري يمثل كبريات الشركات التركية للسودان.
وتوقع السفير التركي بالخرطوم عرفان اوغلو، ان تكون الزيارة فتحا اقتصاديا كبيرا، وأشار الى ان الوفد يضم كبريات الشركات التركية في المجالات الزراعية والمعدنية والبترولية، اضافة إلى الموانئ والمناطق الحرة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
أخر الآراءسلام عليها في يوم عيدها 2018-03-08 17:29:37 الإمام الصادق المهدي يقول منكفؤون لا عيد إلا ما جاء به النقل. الإنسانية تجربة مشتركة، فلا توجد ديانة أو ثقافة مستقلة بذاتها، فديننا هو ملة إبراهيم السامي الكنعاني؛ وتجربتها مفتوحة لكل تجارب الإنسانية، استصحبت منها (...)
تأثير الترابي..لم يحن بعد وقت الرثاء 2018-03-07 20:08:39 بقلم: خالد التيجاني النور ربما لو تسنّى للشيخ الحسن الترابي أن يقول شيئاً من البرزخ بعد رحيله المفاجئ لقال لمن تقاطروا خفافاً وثقالاً لمأتمه، إنه لم يحن الوقت بعد للعزاء ولا الرثاء، وإنه سيكون هناك متسع لذلك كله إن سلم (...)
حلول راديكالية لقضايا النقد والعملة في السودان 2018-03-06 21:20:54 كتب : عادل عبد العاطي مقدمة : في عام 1976 اصدر الاقتصادي النمساوي فردريك هايك وهو أحد أعمدة المدرسة النمساوية في الاقتصاد كتاباً قيماً وان كان لم يحظ بالشهرة الكبيرة بعنوان (The Denationalization of Money ) أي تجريد (...)
المزيد