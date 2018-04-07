السودان يحصل على منحة بأكثر من 63 مليون دولار لمشروعات في جنوب دارفور

الخرطوم 7 أبريل 2018- وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإسلامي، السبت على اتفاقية منحة بمبلغ 63,3 مليون دولار لإنشاء مرافق وتقديم خدمات بولاية جنوب دارفور.

وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر

وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك بتونس.

ووقع عن الجانب السوداني وزير المالية الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي وعن بنك التنمية رئيس المجموعة بندر حجار.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن المنحة مقدمة من برنامج (فاعل خير) الذي يديره البنك، ويساهم بمبلغ 55,7 مليون دولار بينما تساهم الحكومة بمبلغ 7,6ملايين دولار.

وتخصص المنحة هذه لإنشاء مشروعات خدمية بمنطقة الملم في ولاية جنوب دارفور.

وأثنى الوزير خلال كلمة أثناء جلسة العمل الرئيسية للاجتماعات على جهود البنك وإنجازاته ومبادراته المتعددة ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

كما أكد على أهمية مساندة السودان في مرحلة ما بعد رفع الحصار الاقتصادي الذي فرض على السودان لمدة عشرين عاما حتى تتمكن البلاد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.