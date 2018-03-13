 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 13 آذار (مارس) 2018

السودان يحصل على وديعة إماراتية بقيمة 1,4 مليار دولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 مارس 2018 ـ اعلنت دولة الأمارات العربية المتحدة دعم احتياطي العملات الاجنبية ببنك السودان المركزي بإيداع 1,4 مليار دولار.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ويواجه بنك السودان أزمة كبيرة في احتياطي العملات الأجنبية، مع تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وبلوغ العجز في الميزان التجاري أكثر من 6 مليارات دولار.

وتدخلت الرئاسة السودانية باتخاذ اجراءات امنية وأدارية للسيطرة على سعر الصرف، أبرزها امتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي، وملاحقة تجار العملة بالسوق الموازي.

واعلنت حكومة دولة الإمارات في بيان الثلاثاء بحسب ـ"وكالة السودان للأنباء" ـ " دعم احتياطيات العملات لبنك السودان، بإيداع 5 مليارات درهم إماراتي-ما يعادل 1.4 مليار دولار".

وتعتبر الوديعة الإمارتية أول وديعة خارجية يحصل عليها السودان منذ انفجار الأزمة الاقتصادية مطلع العام الحالي بعد اجراءات قاسية اتخذتها الحكومة أدت الى ارتفاع اسعار السلع بصورة جنونية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصل 42 جنيهاً، مما دفع الرئاسة للتدخل ونجحت الإجراءات التي اتخذتها في استقرار نسبي لسعر الصرف حيث ظل الدولار مستقراً عند 32 جنيهاً لأكثر من اسبوعين.

وقبل أيام حصل السودان على قرض من صندوق النقد العربي لم يتم الكشف عن قيمته، كما حصلت الخرطوم الاسبوع الماضي على "قرض سلعي" من شركة تركية بملياري دولار.

وأفاد بيان الحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات الإجمالية للإمارات العربية في السودان بلغ أكثر من 28 مليار درهم.

وتابع "مول صندوق أبو ظبي للتنمية مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم ليحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من الصندوق". لافتاُ إلى أن الصندوق ضخ ايضاً التمويل النقدي لـ 17 مشروعاً تنموياً بقيمة ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري.

وأشار البيان إلى أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ 2017 زودت السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو 3,2 مليار درهم و900 مليون دولار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السلاح كأيديولوجيا لدى الحركة الإسلامية 2018-03-12 19:48:39 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) من القضايا المهمة التي يجب وضعها في الإعتبار عند التفكير في التغيير السلمي للنظام، هي مسألة التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للنظام، المعروفة منها وغير المعروفة. بدءاً بالقوات الخاصة والأمن (...)

هل التشبث بالسودان القديم هو أصل الداء؟ 2018-03-12 11:22:47 كتب : عبد الحميد أحمد وقع الشوائب في جملة تعاطي الأحزاب السياسية السودانية مع أزمة قصور التنمية في ما بات يعرف بمناطق الهامش أحدث ريباً عظيماً في العلاقة بين هذه الأحزاب وحركات المقاومة المسلحة التي نهضت تعبّر عن المظلمة (...)

(وادي السنقير) .. عندما تغيب الدولة 2018-03-11 15:20:09 كتبت : سلمى التجاني تمثل ثقة الشعب في الحكومة عامل أساسي في إستقرار الدول ، باعتبار أن الحكومة هي سلطة الدولة. ويعني توفر الثقة أن المواطن على قناعةٍ بأن قادته يعملون للمصلحة العامة ، لكن الوقت الذي تتزعزع أو تغيب فيه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.