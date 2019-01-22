السودان يحصل على 24 مليون دولار كعائد لتصدير نفط الجنوب

الخرطوم 22 يناير 2019- كشف وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبدالقادر، عن حصول السودان على 24 مليون دولار من أول تصدير، ما يقارب مليون و200 ألف برميل من نفط جنوب السودان.

فنيون سودانيون يعملون في تأهيل حقول النفط بجنوب السودان ـ يوليو 2018

وتتحصل الخرطوم من جوبا على رسوم معالجة وعبور.

ودشن عبد القادر الثلاثاء مع نظيره الجنوب سوداني، ازيكيل لول جاتكوث في احتفال رسمي دخول حقل الوحدة الى دائرة الإنتاج النفطي بإنتاج يومي 15 ألف برميل.

وتوقع عوده إنتاج الحقل إلى مُعدله السابق والمقدر ب 40 ألف برميل يومياً.

وأشار الوزير السوداني الى أن إعادة ضخ بترول جنوب السودان يعد أحد ثمرات مبادرة السلام التي انطلقت من قيادة رئاسة البلدين.

واعتبر دخول حقل الوحدة بـ 15 ألف برميل "نقطة انطلاقة لبداية العمل في حقول ثارجاث وفلوج في القريب العاجل".

وأضاف "هذا ما يحقق المنافع للبلدين والشركات المستثمِرة والشركات التي عملت على إعادة الإنتاج".

ونبه عبد القادر إلى أن علاقات التعاون مع الجنوب في مجال النفط مبنية على أزلية العلاقات الإنسانية والاجتماعية وان الخير الذي يعود من النفط يسهم في استقرار البلدين.

من جهته نوه وزير البترول بدولة جنوب السودان، ازيكيل لول، إلى بداية العمل في حقل ثارجاث متوقعا دخوله الإنتاج خلال مايو المقبل.

ودعا للحفاظ علي روح التعاون الايجابية التي أعادت بترول الجنوب إلى دائرة الإنتاج والتصدير عبر السودان.

وقال نائب رئيس شركة (جيبوك) المشغلة لحقول الجنوب، أنجلو شول دونقوى إن حقل الوحدة بعد أكبر الحقول.

وأعلن عن بداية الإنتاج من 14 بئراً من جملة الآبار الجاهزة البالغة 19 بئرا مع الاستمرار في ادخال 34 أخرى كمرحلة اولية مع العمل في إدخال كافة آبار الحقل التي يصل عددها الى 174 بئراً.