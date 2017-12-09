السودان يحظر استيراد 19 سلعة مؤقتا

الخرطوم 9 سبتمبر 2017- قررت وزارة التجارة السودانية، السبت حظر استيراد سلع جديدة تضاف لقائمة طويلة من المحظورات سبق وأن منعتها الحكومة السودانية.

وزير التجارة السوداني حاتم السر علي (سونا)

وأصدر وزير التجارة السوداني حاتم السر، قرارا بحظر 19 سلعة استهلاكية، مؤقتا وفقا للمرسوم الجمهوري السابق وتبعا لتوجيهات رئاسة الجمهورية التي دعت إلى اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لترشيد الاستيراد وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشملت السلع المحظورة، منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، ومنتجات الألبان عدا (لبن البدرة ولبن الاطفال) وحظر القرار استيراد العصائر بجميع انواعها، والأسماك، والفواكه والثمار والخضروات، ومحضرات الكاكاو، ولعب وأصناف التسلية، وطيور الزينة، وأزهار وأغصان المظلات، والمنظفات، وسلع أخرى.

وألزم وزير التجارة الجهات المختصة بأن تضع القرار موضع التنفيذ الفوري والالتزام بما جاء فيه.

وطالب وزير التجارة كل من بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك السودانية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأكد أن وزارته ستضع معالجة للسلع المشمولة بالقرار وتم شحنها للبلاد قبل صدور القرار.

وفي سبتمبر من العام الماضي أوقفت وزارة التجارة السودانية استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.

وبعد ستة أشهر من ذاك القرار وسعت السلطات السودانية، قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة، في أعقاب تقارير أشارت لفساد تلك المنتجات.

وفي مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر.