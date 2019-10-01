السودان يحوز مقعدا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

الخرطوم 1 أكتوبر 2019- حصل السودان على مقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي( الايكاو) خلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة رقم ٤٠ للجمعية العمومية للمنظمة المنعقد حاليا في مونتريال بكندا.

شعار منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم لـ (سودان تربيون) إن فوز السودان يحقق عدة فوائد على رأسها اعاده ثقة المجتمع الدولي في السودان للنهوض بمستوى صناعه الطيران المدني إضافة لزيادة التعاون الدولي في كل ما يتعلق بمجال صناعة الطيران.

واعتبر عبد الرحيم حصول السودان على مقعد في المنظمة بمثابة تأكيد لدوره الريادي في عضوية المنظمة وتعزيزا لإسهاماته الرائدة في خدمة النقل الجوي وسلامة الطيران المدني في المنطقة العربية والأفريقية خاصة وأن السودان ظل عضوا فاعلا في المنظمة منذ الاستقلال في العام ١٩٥٦.