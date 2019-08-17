 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 17 آب (أغسطس) 2019

السودان يدخل مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق نهائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم17 أغسطس 2019 - بدأت في السودان السبت مرحلة جديدة من تاريخه السياسي بإكمال المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوقيع النهائي على الإعلانين الدستوري والسياسي الممهدان لبدء حكومة انتقالية مدنية الطابع.

JPEG - 52.1 كيلوبايت
مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "العسكري" و"الحرية والتغيير"

ووقع على الوثيقة، كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقع أحمد الربيع، عن قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب شهود اقليميين ودوليين.

وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وثائق المرحلة الانتقالية، بعد التوقيع عليها من الجانبين.

وجرت مراسم الاحتفال وسط إجراءات أمنية بالغة التشدد منع فيها عشرات الصحفيين من التغطية بعد اشتراط قوى الأمن سيما أفراد الشرطة ابراز بطاقة دعوة، كما حوصر مئات المواطنين خارج قاعة الصداقة حيث جرت مراسم التوقيع.

ومع ذلك احتفى عشرات الالاف في شوارع العاصمة القريبة منها والبعيدة بإتمام الاتفاق، وتوجهوا من قاعة الصداقة الى ساحة الحرية حيث جرت مراسم الاحتفال الشعبي بالوثيقة.

وحمل المتظاهرون المنتشون الأعلام الوطنية وهتفوا بشعارات تدعو إلى ضرورة تسريع تشكيل الحكومة المدنية، والقصاص للشهداء.

واستقبل الاف المواطنين بالتزامن "قطار عطبرة" الذي يحمل ثوار المدينة الواقعة شمالا للاحتفال بالتوقيع النهائي.

وتعد مدينة عطبرة مهد شرارة الثورة التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إلي السيد الإمام: ليتك تكمل المشوار! 2019-08-15 12:58:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم ينقطع تواصلي مع السيد الإمام خلال العشر سنوات الماضية. وبخلاف المراسلات بيننا، فقد قمت بزيارته أكثر من مرة في الخرطوم والقاهرة بغرض تبادل الآراء حول الهم الوطني العام ومواصفات المشهد (...)

في محبة الجبهة الثورية ، ولكن 2019-08-14 23:27:38 بقلم : محمد عتيق أحمل تقديراً عالياً لقيادات وقواعد الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي جنوبنا الحبيب السابق ، التقدير لتضحياتهم ومكابداتهم التي ساهمت ، مع نضالات الحركة الوطنية السلمية ، في فضح (...)

السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.