السودان يدعو قادة دوليين للمشاركة في التوقيع النهائي على اتفاق (العسكري) وقوى التغيير

الخرطوم 5 أغسطس 2019 - أعلنت الخارجية السودانية، الإثنين، تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية الدعوات لحضور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير 17 أغسطس الجاري.

مقر الخارجية السودانية

وأوضح مصدر دبلوماسي للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الدعوات شملت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والصيني، وانغ يي.

وشملت الدعوات أيضا، عدد من الدول أبرزها السعودية والبحرين والكويت ومصر.

وطبقا للمصدر الدبلوماسي، فإن وزارة الخارجية، شكلت لجنة للبروتكول ومراسم الاحتفال واستقبال الضيوف ومرافقيهم.