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السودان يدعو مصر واثيوبيا رسميا لاجتماع (سد النهضة)

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الخرطوم 13 مارس 2018- قال سفير السودان لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، الثلاثاء، إن السودان وجه الدعوة رسمياً لعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة في الخرطوم، خلال إبريل المقبل.

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سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم ـ إرشيفية

وقال عبد الحليم في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن الاجتماع المقبل يأتي إنفاذا لتكليف القمة الثلاثية السودانية الأثيوبية المصرية التي عقدت على هامش القمة الأفريقية مؤخرا باديس أبابا.
واضاف "الدعوة الخاصة الاجتماع سلمت لوزارة الخارجية المصرية لتوجه عبرها لجهات الاختصاص".

وتأجل اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر واثيوبيا حول السد المثير للجدل كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم أواخر فبراير الماضي، في اعقاب موجة اضطرابات عمت إثيوبيا ومهدت لاستقالة رئيس وزرائها هايلي ميريام ديسالين.

وقال السفير الأثيوبي لدى الخرطوم مولوجيتا زودي في مؤتمر صحفي الإثنين بمقر السفارة، إن "السد لن يتوقف لأي سبب وهذا الأمر لا يمكن المجاملة فيه، ولا توجد مفاوضات لوقف بناء سد النهضة او تأخيره ".



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