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السودان يدين أحداث المسجد الأقصي ويتضامن مع شعب فلسطين

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الخرطوم 23 يوليو 2017 - شجبت وزارة الخارجية السودانية، قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة فى الحرم القدسي ، معلنة تضامن السودان مع الشعب والحكومة الفلسطينية.

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مطالبات بإزالة البوابات الإلكترونية االتي وضعتها سلطات الاحتلال

وقال بيان للوزارة الأحد " تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها باقوى وأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي المنع غير المبرر لإقامة صلاة الجمعة فى الحرم القدسي وإعلانه منطقة عسكرية ومنع دخوله للمرة الأولى منذ قرابة نصف قرن".

واعتبرت الخارجية السودانية خطوة سلطات الاحتلال " إجراء تعسفي يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صريحاً لحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وعبرت الوزارة عن مواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب فلسطين ،والاسر المكلومة فى الشهداء ، واكدت تضامن السودان الكامل مع دولة وشعب فلسطين.

وناشدت الخارجية المجتمع الدولى والأمم المتحدة والهيئات الدولئة والأقليمية بتحمل مسؤولياتها تجاه "الأحداث المؤلمة الجارية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت للضغط " بقوة" على دولة الاحتلال للكف عن الاعتدائات الغاشمة على المواطنين الأبرياء والسماح للمصلين الفلسطينين باداء شعائرهم فى المسجد الأقصي دون عوائق او قيود بما يتسق مع المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولى التي تكفل حرية العبادة والمعتقدات.

وشهدت مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، الجمعة، مظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات، وذلك على إثر إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى ووضع بوابات إلكترونية على أبوابه.

ويصر الفلسطينيون على إزالة هذه البوابات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، مؤكدين أنها محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على الأقصى.



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