 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 11 آب (أغسطس) 2017

السودان يدين التصعيد ويطالب كوريا الشمالية بضبط النفس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 أغسطس 2017 ـ أدان السودان، فجر الجمعة، التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة شبه الجزيرة الكورية وأبدى أمله في أن تتحلى السلطات في كوريا الشمالية بضبط النفس والحكمة والالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية.

JPEG - 69.8 كيلوبايت
مقر الخارجية السودانية

وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت في يوليو الماضي عندما مددت البت في رفع العقوبات نهائيا عن السودان إلى ضرورة التزامه بالقرارات الدولية الصادرة بحق كوريا الشمالية، وسط دعاوي عن صفقات سلاح بين الخرطوم وبيونق يانق.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته فجر الجمعة، "تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة شبه الجزيرة الكورية ولهجة التصعيد المتبادل بين الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذه التطورات والتي يتعدى تهديدها للأمن والسلم والاستقرار منطقة جنوب شرق آسيا".

وأضافت "تدين الوزارة بأقوى العبارات التصعيد العسكري الناجم عن اطلاق الصواريخ الباليستية وغيره من الأعمال التي يمكن أن تفسر بالعمل الاستفزازي للأطراف، آملة أن تتحلى السلطات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بضبط النفس والحكمة والالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية الداعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها "تصدر هذا البيان تأكيداً لالتزامات السودان الإقليمية والدولية وحرصها الأكيد على مبادئ السلم والأمن الدوليين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أين ذهبت ال 16 مليار دولار ؟ 2017-08-10 14:43:57 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خبرٌ خطير أوردته صحيفة "الصيحة" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 يوليو يقول أنَّ وزارة التعاون الدولي كشفت عن إحصائية توضح تلقي السودان حوالى " 16 مليار دولار" في الفترة بين 2005 و (...)

غواصات سودانية (1) 2017-08-09 20:35:09 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) استعنت ذات مرة في إعداد إحدى مقالاتي بمادة منشورة صاغها الصحافي المعروف الاستاذ إمام محمد إمام. كتبت يومها عن الصديق إمام انه عندي من (الثقات). ولكنني دفعت ثمنا غاليا (...)

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (3) 2017-08-08 05:35:43 ناصف بشير الأمين أسباب أزمة الحركة الشعبية لتحرير السودان- ش الخلفية العامة لأزمة الحركة الشعبية –ش هي الأزمة الوطنية العامة والشاملة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، والتي وصلت الى مدى غير مسبوق بعد 28 عاما من إنقلاب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.