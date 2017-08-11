السودان يدين التصعيد ويطالب كوريا الشمالية بضبط النفس

الخرطوم 11 أغسطس 2017 ـ أدان السودان، فجر الجمعة، التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة شبه الجزيرة الكورية وأبدى أمله في أن تتحلى السلطات في كوريا الشمالية بضبط النفس والحكمة والالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية.

مقر الخارجية السودانية

وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت في يوليو الماضي عندما مددت البت في رفع العقوبات نهائيا عن السودان إلى ضرورة التزامه بالقرارات الدولية الصادرة بحق كوريا الشمالية، وسط دعاوي عن صفقات سلاح بين الخرطوم وبيونق يانق.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته فجر الجمعة، "تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة شبه الجزيرة الكورية ولهجة التصعيد المتبادل بين الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذه التطورات والتي يتعدى تهديدها للأمن والسلم والاستقرار منطقة جنوب شرق آسيا".

وأضافت "تدين الوزارة بأقوى العبارات التصعيد العسكري الناجم عن اطلاق الصواريخ الباليستية وغيره من الأعمال التي يمكن أن تفسر بالعمل الاستفزازي للأطراف، آملة أن تتحلى السلطات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بضبط النفس والحكمة والالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية الداعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها "تصدر هذا البيان تأكيداً لالتزامات السودان الإقليمية والدولية وحرصها الأكيد على مبادئ السلم والأمن الدوليين".