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الخرطوم تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بالعريش المصرية

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الخرطوم 24 نوفمبر 2017 ـ أدان السودان بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في أحد مساجد محافظة سيناء بمصر وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصليين يوم الجمعة.

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صورة ارشيفية لمسجد الروضة بالعريش ـ صورة من موقع صحيفة "المصري اليوم"

وسقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بشمال سيناء، انفجرت خلال تأدية المصلين لصلاة الجمعة، وأورد التلفزيون المصري مقتل 235 شخصا على الأقل، وأكثر من 109 مصابين في تفجير مسجد بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، عن "إدانتها القوية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في مسجد الروضة بالعريش وأودى بحياة أكثر من 150 من المصلين وإصابة أكثر من 120، في جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وقالت الوزارة في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله خضر "تعبر الوزارة عن مواساتها لأسر الضحايا والجرحى وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وجددت رفضها واستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء ودور العبادة الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وأبدت الوزارة تضامن السودان الكامل مع حكومة مصر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.

وأجرى وزير الخارجية إبراهيم غندور، فور عودته من روسيا مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، نقل خلاله تعازي حكومة وشعب السودان في حادثة "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي بمسجد الروضة بمدينة العريش إلى عائلات الضحايا والجرحى وحكومة وشعب مصر.

وجدد الوزير موقف السودان وإدانته القوية للحادثة الإجرامية البشعة ودعم السودان وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب مصر.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الحداد لمدة 3 أيام حداداً على ضحايا تفجير مسجد الروضة بالعريش.



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