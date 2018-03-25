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السودان يدين تفجير الاسكندرية ويتضامن مع مصر

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الخرطوم 25 مارس 2018 - أدان السودان الاعتداء الذي استهدف السبت موكب مسؤول أمني ي مصر، ووصفه بالعمل الإرهابي، وجدد التأكيد على مساندة مصر لمواجهة الأنشطة الاجرامية.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

وقُتل اثنان من أفراد الشرطة وأُصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مدير أمن مدينة الإسكندرية الساحلية السبت.

ويأتي الحادث قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في مواجهة السياسي موسى مصطفى موسى.

وقال بيان صادر عن الخارجية في الخرطوم، الأحد "تعبر الوزارة عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لمصر الشقيقة حكومة وشعباً ولعائلات الضحايا والجرحى وتتمنى عاجل الشفاء للمصابين".

وأكد البيان " تضامن السودان الكامل مع مصر ودعمها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية".

وأعلنت الداخلية المصرية، يوم السبت أن عبوة ناسفة وضعت أسفل إحدى السيارات، على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية، انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.



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