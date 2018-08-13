السودان يدين تفجير (الفحيص) في الأردن

الخرطوم 13 أغسطس 2018 ـ أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لحادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردني مساء الجمعة الماضي بمنطقة الفحيص.
- مقر الخارجية السودانية
وطبقا لوزارة الداخلية الأردنية فإن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء تفجير دورية للدرك، حيث قتل فيه شرطي وجرح ستة آخرون بمدينة الفـحيص شمال غربي العاصمة عمّان.
وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية السوداني السفير قريب الله الخضر إن التفجير جريمة تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية.
وعبرت الوزارة - في بيانها - عن "صادق تعازي حكومة وشعب السودان لأسر الشهداء وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة"، وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
وأكدت عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.
أخر الآراءسؤال الشباب .... (٢) 2018-08-13 16:39:33 كتب : محمد عتيق في العدد ٨٤ (٢٣ يوليو ٢٠١٨) من هذه الصحيفة ، جاءت كلمة هذه الزاوية تحت عنوان (سؤال الشباب) وتم فيها استعراض كيف ان كل القوي السياسية في بلادنا - في الحكومة كانت ام في المعارضة - تمضي في سعيها نحو (...)
مجلس الشورى: صمتكم والجلاليب البيض 2018-08-13 11:20:40 كتب : مجدي الجزولي أقر مجلس شورى المؤتمر الوطني في اجتماعاته الخميس والجمعة جميع ما كان يتوقع منه، لم يخالف السيناريو المرسوم له ولا في نطق الحروف. أجاز المجلس المكون من ٤٠٠ فرد مقترحا لتعديل نظامه الأساسي يرفع الحرج (...)
متى يفهم المؤتمر الوطني؟! 2018-08-12 17:37:58 كتب : عمر الدقير من أسوأ ما يُبْتَلى به شعبٌ أن يتسلّط عليه حزبٌ يختطف الدولة ويُنصِّب نفسه ممثلاً وحيداً للضمير الوطني وقَيِّماً، دون غيره، على إدارة الحاضر وصياغة المستقبل .. إنّ حزباً كهذا يسجن نفسه في حلقة مغلقة من (...)
المزيد