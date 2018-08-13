السودان يدين تفجير (الفحيص) في الأردن

الخرطوم 13 أغسطس 2018 ـ أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لحادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردني مساء الجمعة الماضي بمنطقة الفحيص.

مقر الخارجية السودانية

وطبقا لوزارة الداخلية الأردنية فإن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء تفجير دورية للدرك، حيث قتل فيه شرطي وجرح ستة آخرون بمدينة الفـحيص شمال غربي العاصمة عمّان.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية السوداني السفير قريب الله الخضر إن التفجير جريمة تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة - في بيانها - عن "صادق تعازي حكومة وشعب السودان لأسر الشهداء وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة"، وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكدت عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.