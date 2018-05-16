 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 16 أيار (مايو) 2018

السودان يدين (مذابح غزة) ونقل السفارة الأميركية لـ (القدس)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 16 مايو 2018- شجبت الحكومة السودانية، ما وصفتها بالمذبحة التي ارتكبتها سلطات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ضد فلسطينيين احتجوا على نقل السفارة الأميركية الى القدس.

JPEG - 19.3 كيلوبايت
قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، إن نقل سفارة واشنطن إلى القدس "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريح الأربعاء "تدين وزارة الخارجية بأقوى العبارات المذبحة التي ارتكبتها سلطات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع الذكري السبعين للنكبة الفلسطينية وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة".

وأوضح أن الإجراء يمثل كذلك استفزازاً للإنسانية وجميع أهل الديانات كما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وإجهاضاً لكافة مباحثات التسوية السلمية وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو.

وأكد أن السودان يجدد رفضه القاطع المساس بالوضع القانوني والسياسي لمدينة "القدس" المقدسة مهبط الديانات.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه توفير الحماية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وحقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وسقط 62 فلسطيني قتيلا وجرح 3188 آخرين عندما أطلقت سلطات الاحتلال عليهم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة"، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ضحك ونسيان 2018-05-15 16:25:01 كتب: عبدالحميد أحمد مقدمة "كان شخص يحب الشيخ الترابي ويحب العسكر ويحب الرئيس. كيف ذلك!! وقد علم القبائل من معدٍ أنهم ليسوا سواء. فلما توفي الشيخ انبعث الحب الأخير في قلبه، كما تنشَّرُ بعد الطّيَّة الكتب، ثم فاض حتى رجحت (...)

في قضية نورا ، فلنخرج من المحكمة 2018-05-13 19:35:09 كتبت : سلمى التجاني الزواج واحدة من المناسبات التي نجد فيها أنفسنا وجهاً لوجه مع حقيقة مجتمعنا المجردة . لكونه يعلي من شأن هذه العلاقة ، فيجتهد أن يؤكد فيها على احترامه لقيمه والتزامه بعاداته وتقاليده ، وسانحة للإحتفاء (...)

الصمود أمام النزاعات أمر أساسي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2018-05-08 22:41:34 بقلم جوزيه غرازيانو دا سيلفا تستحق كثير من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الثناء على جهودها الكبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. فنتيجة لهذه الجهود المتواصلة، حققت 14 دولة عربية الهدف الأول من الأهداف الإنمائية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.