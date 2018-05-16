السودان يدين (مذابح غزة) ونقل السفارة الأميركية لـ (القدس)

الخرطوم 16 مايو 2018- شجبت الحكومة السودانية، ما وصفتها بالمذبحة التي ارتكبتها سلطات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، ضد فلسطينيين احتجوا على نقل السفارة الأميركية الى القدس.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، إن نقل سفارة واشنطن إلى القدس "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريح الأربعاء "تدين وزارة الخارجية بأقوى العبارات المذبحة التي ارتكبتها سلطات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع الذكري السبعين للنكبة الفلسطينية وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة".

وأوضح أن الإجراء يمثل كذلك استفزازاً للإنسانية وجميع أهل الديانات كما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وإجهاضاً لكافة مباحثات التسوية السلمية وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو.

وأكد أن السودان يجدد رفضه القاطع المساس بالوضع القانوني والسياسي لمدينة "القدس" المقدسة مهبط الديانات.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه توفير الحماية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وحقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وسقط 62 فلسطيني قتيلا وجرح 3188 آخرين عندما أطلقت سلطات الاحتلال عليهم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة"، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.