السودان يدين هجوم الحوثيين على مدن سعودية

الخرطوم 27 مارس 2018- شجب السودان الهجوم الصاروخي لجماعة الحوثي اليمنية على مدن سعودية الأحد الماضي ووصفه بالعمل الإرهابي.
ولقي مقيم مصري بالسعودية مصرعه وأصيب أخرين بعد إطلاق سبعة صواريخ بالستية على المملكة.
وقال التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة إلى العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.
وقال بيان نائب المتحدث باسم الخارجية السودانية جعفر سومي الثلاثاء "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي الإرهابية الأحد، والذي استهدف بعض المدن في المملكة في جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف".
وعبر البيان عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع السعودية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها في "مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية".
أخر الآراءفصائل نداء السودان المسلحة السلمية ! 2018-03-27 16:16:16 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) وقعَّت ثلاثة من الفصائل المسلحة على الإعلان الدستوري لقوى نداء السودان بباريس في السابع عشر من مارس الجاري ، والذي ورد في البند الخامس منه إلتزام هذه الفصائل بسلمية أهداف الكيان ناصاً على : ( (...)
السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (1) 2018-03-26 17:46:52 كتب : د. النور حمد ظللنا نعيش، لسنوات، في أتون حالة حيرة مطبقة. وهي حيرةٌ يزداد، استحكام حلقاتها، حول رقابنا، كل صبحٍ جديدٍ. فكلما فكرنا، واستعصى علينا إيجاد مخرج من حالة الانغلاق السياسي الراهنة، ازدادت حيرتنا، (...)
عبد الرحمن الخضر وآخرون 2018-03-25 17:50:28 مصطفى عبد العزيز البطل قرأت للكاتب الصحفي عابد سيد أحمد في عموده الراتب (كل الحقيقة)، ويا له من عنوان، بصحيفة (آخر لحظة)، ويا لها من صحيفة، كليمات في تمجيد حبيبنا الدكتور عبد الرحمن الخضر الأمين السياسي الجديد للحزب (...)
المزيد