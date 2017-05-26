السودان يدين هجوم المنيا ويؤكد تضامنه مع مصر ضد الإرهاب

الخرطوم 26 مايو 2017 ـ أدان السودان بشدة الهجوم المسلح الذي أسفر عن قتلى وجرحى من طائفة الأقباط جنوبي مصر، يوم الجمعة، مؤكدا تضامنه الكامل مع القاهرة في مواجهة الإرهاب.

ضحايا الهجوم على حافلتين تقلان أقباطا بالمنيا المصرية ـ 26 مايو 2017

وسقط 26 قتيلا بحسب وزارة الداخلية المصرية وأصيب آخرين آخرين، في هجوم مسلح استهدف حافلتين تقلان أقباطاً بالمنيا جنوب مصر.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان، مساء الجمعة، عن إدانة واستنكار الخارجية الشديدين للهجوم المسلح في محافظة المنيا و"راح ضحيته العشرات من الأبرياء الآمنين في جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وعبرت الوزارة عن صادق تعازي حكومة وشعب السودان لعائلات الضحايا والجرحى ولحكومة وشعب مصر.

وأشار البيان إلى "تضامن السودان الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمها ومساندتها للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية".

وأكدت الخارجية استعداد السودان للمساهمة والعمل في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما اسماه بـ "الظاهرة المدمرة".

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى اجتماع أمني لبحث تداعيات الهجوم على الأقباط في المنيا.

وتعرضت كنائس في السنوات الأخيرة لهجمات مسلحة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط اتهامات للقوات الأمنية بالتقصير في حماية الأقباط.

وشهد الشهر الماضي مقتل 25 وإصابة أكثر من 59 آخرين جراء تفجير استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة محافظة الغربية ـ شمال القاهرة ـ، فضلاً عن مقتل ثمانية وإصابة ثلاثين في تفجير آخر استهدف كنيسة بمدينة الإسكندرية.