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السودان يرحب بإعلان (بيونغ يانغ) ويحث العالم على دعمه

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الخرطوم 14 أكتوبر 2018 ـ أبدت الحكومة السودانية، ترحيبا بالمساعي المتواصلة التي تبذلها دولتا كوريا الجنوبية والشمالية في اتجاه تحقيق السلام، لتوقيعهما إعلان "بيونغ يانغ" وحثت المجتمع الدولي على دعم الحوار الجاد بين البلدين.

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رئيسا الكوريتين وقعا إعلانا بمهد لانهاء الحرب الطويلة

وقال بيان لوزارة الخارجية الأحد إن "الخرطوم تُتابع باهتمام مستجدات مسيرة السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأظهر البيان ارتياحا إزاء الخطوات المتقدمة التي خطتها الدولتان لتحقيق السلم والاستقرار وتعزيز التعاون بينهما والمتمثلة في الاتفاق على التعاون اللصيق في مرحلة دفع عجلة الجهود لتحقيق التفكيك النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، والقضاء على علاقة العدوان العسكرية في مناطق المواجهة وإزالة مخاطر اندلاع الحرب من جميع أراضي شبه الجزيرة الكورية.

وأثنى البيان على اتفاق الدولتين لاتخاذ تدابير للم شمل الأسر المشتتة منذ الحرب، كما جدّدت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي لدعم مسيرة الحوار الجاري بين الكوريتين.

وأعلن رئيسا الكوريتين في 19 سبتمبر الماضي، الاتفاق على "السعي لتحقيق تقدم حقيقي مطلوب لبناء شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية".

وأبدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونغ بيون النووي إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مناسبا من جانبها.



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