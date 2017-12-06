السودان يرفض اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل

الخرطوم 6 ديسمبر 2017- انضم السودان الى رافضي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وعبرت كل من الصين وروسيا عن مخاوفهما من أن الخطط قد تزيد من الأعمال القتالية في المنطقة، كما سارعت فرنسا وتركيا ومصر وإيران الى التنديد بالقرار الأميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية في الخرطوم رفض السودان لقرار ترمب وما أعلنه عن اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها اليها، وعدته " انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتعد سافر على حقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر في بيان ليل الأربعاء، القرار "استفزازاً لجميع أهل الديانات ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وستكون له تداعيات خطيرة علي أمن واستقرار المنطقة ".

وأكد "رفض السودان بشكل قاطع المساس بالوضع القانوني والسياسي لهذه المدينة المقدسة مهبط الديانات".

واعتبر الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي يخالف القرارات الدولية التي توكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وينسف عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف البيان" السودان اذ يدين هذا القرار يؤكد التزاماته وتضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة وحقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

من جهتها وصفت هيئة علماء السودان قرار الرئيس دونالد ترمب بانه "خطوة صادمة واعتداء صراخ على حقوق الفلسطينيين والمسلمين".

وحذر رئيس الهيئة محمد عثمان صالح، من خطورة نقل السفارة الأميركية للقدس، واعتبرها خطوة "صادمة" لجميع مسلمي وأحرار العالم.

وقال في بيان يوم الأربعاء " نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس، يشكّل اعتداءً صارخاً على حقوق الفلسطينيين والمسلمين عامة".

وأفاد أن "ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل بتحالفه مع القوى الدولية لا يبرر له انتهاك حقوق المسلمين ومقدساتهم التي ظلت على أرض فلسطين لما يزيد عن ألف عام".

وشدّد على أن "خطوة الرئيس ترمب ستُواجه بالرفض من كافة المسلمين، وستفجر غضباً عارماً، "لأن القدس عاصمة المسلمين جميعاً وستظل كذلك".

وأشار إلى أن إسرائيل في الأساس دولة محتلة، ولا يمكن القبول بهذا الفعل الأميركي الذي يرسخ للاحتلال.

من جهته أعلن الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن رفضهم اعتراف امريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعا" المسلمين والعالم الحر للتعبير عن هذا الرفض بكل وسائل التعبير"، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لقيادة حملة الرفض.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ووسط تحذيرات من حدوث اضطرابات في الشرق الأوسط دعا ترمب المنطقة إلى أن تتعاطى مع رسالته بهدوء واعتدال.

وأضاف” سيكون هناك بالطبع اختلاف مع هذا القرار ومعارضة له لكننا واثقون من أننا سنصل في النهاية إلى تفاهم وتعاون أكبر بينما نعمل للتغلب على هذه الاختلافات“.

ويفي ترمب بخطوته هذه بأحد أبرز وعوده الانتخابية.

وقبيل إعلان ترامب حذر حلفاء واشنطن في المنطقة من تداعيات خطيرة.

وقال مبعوث فلسطيني إن قرار ترامب إعلان حرب في الشرق الأوسط.

ودعا البابا فرنسيس لاحترام” الوضع الراهن “في القدس قائلا إن أي توتر جديد في الشرق الأوسط سيؤجج الصراعات في العالم.