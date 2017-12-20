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السودان يرفض رسميا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لشموله (حلايب)

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الخرطوم 20 ديسمبر 2017- أبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين العام الماضي ، متضمنة تتبيع مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان لمصر.

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الجبير وغندور أجريا محادثات في استانبول.. الخميس 14 أبريل 2016

وقالت وزارة الخارجية السودانية في خطاب مؤرخ بالخامس من ديسمبر الجاري، اطلعت عليه (سودان تربيون) الأربعاء، "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من ابريل 2016".

‏وأضاف الخطاب "وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني".

وأشار الخطاب الى أنه وبناءا على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969م, فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الاحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب.

وفي 14 أبريل 2016، هنأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية اسطنبول بالاتفاقيات التي وُقعت مع مصر والتي تم بموجبها استعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وما لبث الوزير السوداني، بعد أيام من هذا اللقاء، أن عاد وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين مطالبا بتمليكه نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال غندور في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 ابريل 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير انه "في إطار التواصل الإيجابي بين البلدين ﺍﻟﺸــﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ المختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخراً بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وابو رماد السوداني واقليمه البحري، أرجو شاكراً وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق ".

وليس من الواضح ما اذ كان أيا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.

وخلال مقابلة مع قناة (الجزيرة) التي عرضت وثائقيا عن حلايب، قبل عدة أيام ، قال غندور انهم على اتصال مع السعودية لحل مشكلة تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اتفاقية 1974 بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة التي شملت مثلث حلايب.

وفرضت مصر سيطرتها العسكرية على المنطقة منذ العام 1992 كان نتيجتها اشتباكات دموية بين الطرفين قتل فيه افراد من الشرطة السودانية.

ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: "حلايب وأبو رماد وشلاتين".



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