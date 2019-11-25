السودان يرفض موقف واشنطن المعترف بالمستوطنات الإسرائيلية

الخرطوم 25 نوفمبر 2019- رفضت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.

وزيرة الخارجية التقت السفير الفلسطيني بالخرطوم .. الاثنين 25 نوفمبر 2019

ورأت الخرطوم في بيان الإثنين أن الموقف الأميركي "يتنافى والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية ومن شأنه تقويض مساعي الحل الشامل للقضية الفلسطينية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى امتدح سفير فلسطين لدى السودان سمير عبد الجبار طه، الموقف السوداني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

والتقى طه بوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في الخرطوم مساء الاثنين حيث أبلغته بأن موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ثابت وأبدي، ولم ولن يتغير بتغيير النظام.