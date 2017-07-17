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السودان يستعين بمكتب محاماة أميركي لرفع العقوبات ومسؤول حكومي ينفي

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الخرطوم 17 يوليو 2017- نفى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، حامد ممتاز، إستعانة الخرطوم بشركة محاماة أميركية للترافع عن السودان لإكمال رفع العقوبات ،وقال "نحن لا نعمل عبر شركات"، غير أن مكاتبات رسمية إطلعت عليها (سودان تربيون) أكدت تعاقد الخرطوم مع الشركة.

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حامد ممتاز

وكانت وكالة (بلومبيرج) الاخبارية الأميركية، أوردت فى تقرير بان الحكومة السودانية تدفع 40 ألف دولار شهرياً ، لشركة (سكوير باتون بوقز) للمحاماة للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتمكنت (سودان تربيون) من الإطلاع على مكاتبة مؤرخة بـ 23 مايو من هذا العام ، ومعنونة الى القائم بالأعمال السوداني في واشنطن معاوية عثمان خالد، تشكر فيها الشركة الأميركية السفارة على منحها الفرصة لتمثيل حكومة السودان كجزء من برامج الحكومة الإقتصادية.

ويشمل برنامج عمل شركة (سكوير باتون بوقز) وفقا للخطاب، تجنب العودة للعقوبات الأميركية، المفروضة على السودان بموجب الأمر التنفيذي13761 ، وتحديد وتنفيذ استراتيجيات لتحسين مناخ الاستثمار في السودان.

وأضاف الخطاب الذي حمل توقيع معاوية عثمان خالد، "ستوقع شركتنا اتفاقا من الباطن مع شركة علاقات عامة لمساعدتنا في تمثيل الحكومة".

ويلزم القانون الأمريكي المؤسسات التي تقوم بتمثيل حكومات أجنبية تقديم إقرار لدى وزارة العدل والا فإنها تتعرض لملاحقة جنائية.

وعرضت الشركة في الخطاب بنود نطاق خدماتها التي ستقوم بها في تمثيل حكومة السودان و المصاريف المتفق عليها وقالت أن توقيع ممثل حكومة السودان يعد موافقة على هذه البنود.

وقال حامد ممتاز للصحفيين خلال تعليقه على استعانة الحكومة بتلك الشركة، عقب اجتماع بالبرلمان، الاثنين،" نحن دولة مسؤولة لاتعمل عبر شركات وإنما وفق المؤسسات المطلوبة لانهاء الحصار المفروض على السودان، وتابع " عملنا مع المؤسسات المطلوبة فى الفترة السابقة سنواصل العمل فى الفترة المقبلة".

وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا.

ورد الرئيس السودان عمر البشير على القرار بتجميد التفاوض مع واشنطن حتى 12 أكتوبر المقبل.

وشدد ممتاز على ان قرار الرئيس السوداني، تجميد لجنة التفاوض مع أميركا، " لا يعني ايقاف التواصل مع واشنطن" وأبدت آمالا في رفع العقوبات بشكل كامل خلال اكتوبر القادم.

وتابع" تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن رفع العقوبات لا يعنى تجميد التواصل"، مشيراً إلى ان الاتصالات ستتواصل عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية فضلا عن المجهودات الشعبية وجهود منظمات المجتمع المدنى والأصدقاء والشركاء.

وأفاد ممتاز إن وزارته طالبت فى تنوير للجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى ، بتعاون البرلمان لانهاء الحصار المفروض على السودان.

وقال ممتاز" اجبت فى لقائي مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح حول مآلات التمديد وسلبياته وايجابياته" لافتا الى ان الجهود ستتكاتف بين كل الجهات ذات الصلة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف"نأمل بحلول الثانى عشر من اكتوبر المقبل ان تستجيب الادارة الامريكية و يتم الرفع الكامل للعقوبات".



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