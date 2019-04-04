السودان يستغرب الاتهامات الأريتيرية وينفي رعاية معارضيها

الخرطوم 4 أبريل 2019- أبدت الحكومة السودانية استغرابها حيال اتهامات من اريتريا بتدبير مخطط لتعكير صفو العلاقات مع أثيوبيا، ونفت رعايتها لأي نشاط معارض للحكومة الأريتيرية.

واتهمت أسمرا الأربعاء كل من السودان وتركيا وقطر بتنفيذ مخطط تخريبي لعرقلة السلام بينها واثيوبيا.

مقر الخارجية السودانية

وأضافت في بيان لوزارة الإعلام أن " هذه الأعمال العقيمة تُمارس من خلال التمويل القطري وتواطؤ النظام السوداني الذي سمح باستخدام أراضيه لهذه الأهداف الشائنة".

وأشارت الى أن الحكومة التركية فتحت في بداية هذا العام مكتبًا لرئيس "الرابطة الإسلامية الإريترية" تحت شعار "رابطة العلماء الإريتريين"، وأصدرت تصريحات مثيرة ضد اريتريا واثيوبيا عقب اجتماع عقد في الخرطوم قبل عدة أيام.

وأبدت وزارة الخارجية السودانية الخميس دهشتها من هذه التصريحات.

وقالت في بيان لمتحدثها الرسمي أبو بكر الصديق " إنه لم يكن هناك أي اجتماع في الخرطوم للمجموعة الأرترية التي ذكرها التصريح الصحفي أو أي مجموعة أرترية أخرى".

وذّكر البيان أن السودان ظل يسعى منذ وقت طويل لتحقيق المصالحة الأثيوبية الأرترية، وكان من أوائل الدول التي بادرت بتهنئة البلدين باستعادة علاقاتهما.

وأضاف" كما أن جهود السودان في صنع السلام والوساطة في القرن الأفريقي والمنطقة كلها لا تحتاج لبيان وظلت محل تقدير وإشادة المجتمع الدولي بأسره".