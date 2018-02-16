الخرطوم 16 فبراير 2018 ـ وقع السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، على مشروع للتنمية الزراعية بتكلفة 47.5 مليون دولار لرفع مستوى دخل الأسر ومقدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ في 4 ولايات.

مزارع يتوسط حقل للذرة في مشروع الجزيرة

وجرت مراسم التوقيع على "مشروع التنمية الزراعية المتكاملة" بروما يوم الخميس، حيث وقع عن حكومة السودان وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف عجيمي وعن (IFAD) المدير العام جيلبر أنغبو.

وشهد المراسم كل من القائم بالأعمال السوداني بالإنابة السفير محمد الغزالي التجاني سراج والمستشارة الزراعية بالبعثة سعدية المبارك.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، الجمعة، إن "المشروع يهدف إلى رفع مستوى دخل الأسر ومقدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ في أربع ولايات هي سنار، شمال كردفان، جنوب كردفان وغرب كردفان".

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 47.5 مليون دولار، تشمل منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 26.01 مليون دولار، على أن يمول المشروع تمويلاً مشتركاً من حكومة السودان والقطاع الخاص والمستفيدين أنفسهم.

ويستهدف المشروع المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات ويغطي 129 قرية وتستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، كما يستهدف صغار المنتجين والنساء الريفيات والشباب.

وتوقع المتحدث باسم الخارجية أن يسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي ويحد من الفقر بين الأسر الريفية الفقيرة عبر الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الإئتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام.