السودان يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيم للشؤون الانسانية

الخرطوم 13 أغسطس 2018- قدمت منسق الأمم المتحدة المقيم للشئون التنموية والإنسانية في السودان قوِّي يوب سون، الاثنين أوراق تفويضها لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية صلاح الجنيد.

قوِّي يوب سون قدمت أوراق اعتمادها للسفير صلاح الجنيد .. الإثنين 13 أغسطس 2018

وتخلف سون في هذا المنصب المنسقة السابقة مارتا رويدس التي انهت مهمتها في الخرطوم أواخر أبريل الماضي، وحازت على تكريم رئاسي بمنحها وسام النيلين من الطبقة الأولى.

وأفاد تصريح عن مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم أن اللقاء بين الدبلوماسي السوداني والمسؤولة الأممية ناقش تعميق الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السودان والأمم المتحدة في معالجة بعض القضايا ذات الأولوية.

وقبل تعيينها في المنصب الحالي عملت سون مديرة لشعبة البرامج في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2011 و2017. كما عملت سابقا بمنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تايلاند بين عامي 2007 و2011.

وشغلت كذلك منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا بين عامي 2003 و2007. وعملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شرق تيمور والصومال. وعملت قبل انضمامها لمنظومة الأمم المتحدة في ليمان بروثرز في نيويورك، وفي نيجيريا ضمن جمعية النساء النيجيرية.