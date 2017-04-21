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السودان يستنكر هجوم الشانزلزيه في باريس ويصفه بالإرهابي

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الخرطوم 21 أبريل 2017 ـ استنكرت الحكومة السودانية، الجمعة، بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي وقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وأودى بحياة شرطيين.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

ووقع اطلاق نار مساء الخميس، على عناصر من الشرطة في جادة الشانزليزيه بباريس، وطبقا للسلطات الفرنسية فإن شرطيا قتل في حين أصيب آخران في هذا الهجوم، كما قتل مطلق النار.

وأعربت وزارة وزارة الخارجية السودانية في بيان للمتحدث باسمها السفير قريب الله خضر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الخميس وسط العاصمة الفرنسية باريس".

وأكدت الخارجية أن الحادث يمثل "جريمة تتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية".
وعبر بيان الوزارة عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب فرنسا ولعائلات الضحايا والجرحى.

وأبدت الخارجية تضامن السودان الكامل مع فرنسا ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية.



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