السودان يستهدف مجددا إنتاج 100 طن ذهب في 2017

الخرطوم 30 مايو 2017 ـ قالت وزارة المعادن السودانية إن انتاج البلاد من الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 27.7 طن وأكدت أنها تستهدف رفع إنتاج المعدن النفيس إلى 100 طن في العام بعد أن نقص هذا الربط بقليل في 2016.

وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وطبقا لوزارة المعادن في يناير الماضي فإن إنتاج البلاد من الذهب قفز خلال العام الماضي إلى 93.4 طن، بينما كان يخطط السودان لإنتاج مئة طن.

وأكد وزير المعادن هاشم علي سالم لدى تلاوته بيان أداء وزارته للعام الفائت والربع الأول من العام الجاري، أمام البرلمان الثلاثاء، إلى أن منتج الذهب عبر التعدين التقليدي بلغ 23.5 طن و4.2 طن منتجة بواسطة الشركات.

وأشار إلى توقيع وزارته 13 اتفاقية امتياز لاستكشاف الذهب والمعادن الأخرى، ومنح 88 رخصة بحث عام عن الذهب و21 رخصة بحث مطلق عن المعادن إضافة لتوقيع 5 عقود لشركات مخلفات التعدين و3 عقود تعدين.

وأضاف الوزير إلى أن وزراته تستهدف رفع إنتاج كل المعادن وخاصة الذهب إلى 100 طن والدخول في استثمارات كبيرة مع شركات دولية من الصين وروسيا وأميركا وكندا واستراليا، بالإضافة الى الدول العربية.

ولفت إلى تنويع الاستثمار في كل المعادن وفتح التقديم للاستثمار في المعادن النادرة وتحقيق القيمة المضافة للمعادن بتصنيعها بدلا من تصديرها خام بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأكد سالم إيفاء وزارته بنسبة 100% من الإيرادات المخططة لوزارة المالية، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات للربع الأول للعام 2017 بلغت 425 مليون جنيه بنسبة 124%، وأكد أن إنتاج شركة أرياب بلغ 401 كيلوجرام، فيما حققت شركة سودامين إنتاجا بلغ 120 كيلوجرام.

ويعتمد السودان على واردات الذهب بصورة اساسية في عقاب فقدانه لنسبة كبيرة من مورد النفط بإنفصال جنوب السودان في العام 2011.

وأصبح السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، وبحلول العام 2018 تتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى.