السودان يستورد الدواء عبر عطاءات ابتداءً من العام 2019

الخرطوم 26 أكتوبر 2018 ـ أبلغ رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، ممثلي غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة بأن الدولة ستطرح ابتداءً من العام 2019 عطاءات لاستيراد احتياجاتها من الدواء عبر القطاع الخاص.

أدوية مختلفة باحدى الصيدليات .. صورة من (سونا)

وعقد معتز موسى اجتماعا، الجمعة، مع ممثلي غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة فيما يبدو لإحتواء بوادر شح في الأدوية.

ووجه موسى بمضاعفة الجهود بين الجهات المعنية بتوفير الدواء لارتباطه بحياة الناس، مؤكدا التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بصورة عادلة ومستدامة.

وأكد عدم تفويض لجنة إنابة عن المواطن لتحديد السعر المناسب للدواء، ووجه المجلس القومي للأدوية والسموم بإعلان عطاءات في الصحف لتسليم كراسة عطاء سهلة بشأن احتياجات البلاد من الدواء للعام القادم لشركات الأدوية المسجلة والمعتمدة لديه.

وطلب رئيس مجلس الوزراء أن تسلم هذه العطاءات في مظاريف مغلقة لمجلس الأدوية والسموم ومن ثم يتم فرزها والتعامل مع السعر الأدنى.

ونوه الى أن تتدخل الدولة في وضع الدواء "لأنه ليس خدمة اختيارية"، موضحا أن الهدف من طرح عطاءات استيراد الدواء لشركات الأدوية بالقطاع الخاص المعتمدة بالسجل الرسمي للمجلس القومي للأدوية والسموم؛ "ليس لتغيير منظومة إمداد الدواء بالبلاد وإنما لتحقيق قدر عال من الشفافية والعدالة للموردين وإيصال الدواء بسعر عادل للمواطن وبجودة عالية".

وحضر الاجتماع الذي انعقد بمجلس الوزراء وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق حاج علي، وزيرة الدولة بوزارة الصحة سعاد الكارب، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم والمدير العام للإمدادات الطبية.

واستمع الاجتماع إلى شرح مفصل من غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة بشأن مسألة استيراد وتوفير الأدوية.

وقال معتز موسى إن "نهج الدولة بأن تقوم العلاقة مع القطاع الخاص على أسس متينة تقديراً لدوره الكبير الذي يضطلع به كشريك أساسي في تعزيز مسيرة التنمية بالبلاد، فضلا عن دوره وجهوده في تحقيق الوفرة الدوائية والخدمة العلاجية".

ومنذ يناير الماضي راجت أنباء عن اتجاه المجلس القومي للأدوية والسموم إلى مراجعة أسعار الأدوية بعد تحرك سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي.

وأكد صيادلة لـ "سودان تربيون" حينها أن أسعار الدواء بالفعل ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار الرسمي وفقا لموازنة العام 2018.

وفي نوفمبر 2016 حرك بنك السودان سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الدواء من 6.5 جنيه إلى 15.9 جنيه ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار قاد لاحتجاجات في الشارع وإضراب صيدليات عن العمل، وعلى إثر ذلك أعفى رئيس الجمهورية الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بحجة مسؤوليته عن تسعيرة حوت أخطاءً لبعض أصناف الأدوية.