السودان يسلم تونس قيادي بـ (داعش) متورط في عمليات إرهابية

الخرطوم 23 ديسمبر 2016 ـ أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أنها تسلمت من السودان، أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتورط في عمليات إرهابية في تونس وكان يستعد للانتقال من السودان إلى إيطاليا لتنفيذ عمليات إرهابية هناك.

مهرب البشر الأريتري ميريد يهديقو مدهاني لدى وصوله مخفورا من الخرطوم مطار روما (صورة من الفرنسية)

وقال المتحدث باسم هيئة محكمة مكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح صحفي، إن "تونس تسلمت اليوم الجمعة من السلطات السودانية معز الفزاني المتورط في قضايا إرهابية والذي يعد من أهم قيادات التنظيم الإرهابي (داعش)".

وأضاف السليطي أن الفزاني كان حلقة الوصل في شبكات استقطاب وتجنيد وتسفير الشباب والعناصر الإرهابية التي يتم توجيها إما إلى سوريا أو لتلقي تدريبات عسكرية في ليبيا ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وذكر أن "الفزاني متورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية في 18 مارس 2015، ومحاولة تفجير قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير في 30 أكتوبر 2013".

وأوضح السليطي أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به، وعهدت إلى الوحدات المختصة في الجرائم الإرهابية بمواصلة التحقيقات.

وكانت تقارير قد أكدت القبض على معز الفزاني مؤخرا في السودان، بمساعدة إيطاليا التي أدانته بتهمة القيام بأنشطة إرهابية على أراضيها، وزعمت نفس التقارير أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كلفه بمغادرة ليبيا نحو إيطاليا للإشراف على خلية إرهابية هناك، استعدادا لتنفيذ بعض المخططات.

لكن مصالح الأمن السودانية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمساعدة عناصر قامت بنقل معلومات عنه إلى المخابرات الإيطالية والليبية والسودانية ما سهل عملية الإطاحة به.