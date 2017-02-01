السودان يسلم صحفيا بريطانيا لبلاده بعد دخوله دارفور بشكل غير شرعي

الخرطوم 1 فبراير 2017 ـ سلم جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الأربعاء، صحفيا بريطانيا لسفارة بلاده وفقا لعفو رئاسي، بعد أن قال إن فيليب كوكس دخل البلاد بشكل غير شرعي وتم اعتقاله بدارفور في أواخر يناير الماضي.

السفير البريطاني بالخرطوم يصطحب الصحفي فيليب كوكس بعد اطلاق سراحه من قبل الأمن السوداني ـ الأربعاء 1 فبراير 2017

وتشير "سودان تربيون" إلى أن كوكس الذي يعمل في مجال انتاج الأفلام يعد من أوائل الذين نقلوا الصراع في دارفور للعالم حيث زار الإقليم في بدايات اشتعال تمرد الحركات المسلحة في العام 2003.

وبحسب معلومات جرى تسريبها مساء الأربعاء بالخرطوم فإن سلطات الأمن السودانية اطلقت سراح البريطاني الذي اعتقل بمدينة الفاشر أواخر يناير الماضي.

وقالت المعلومات "إن كوكس دخل البلاد بطريقة غير شرعية وثبت ضلوعه في أنشطة مخطط لها مضرة بالأمن القومي السوداني وتم اطلاق سراحه بعد إقراره قانونيا وتعهده كتابيا بعدم تكرار ما حدث".

وسلم جهاز الأمن والمخابرات كوكس لسفارة بلاده بالخرطوم بعد عفو رئاسي من الرئيس عمر البشير بموجب طلب رسمي تقدمت به الحكومة البريطانية بهذا الخصوص.

وأشارت المعلومات إلى أن فيليب كوكس اعتقل بالفاشر يوم 21 يناير الماضي وخضع لتحقيقات سجل خلالها اعترافات بدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وجرى لاحقا نقله إلى الخرطوم لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

وأفادت المعلومات المسربة أن السفير البريطاني بالخرطوم ميشيل أرون عبر عن شكره للسودان للمعالجة الحكيمة للأمر مشيرا لدى تسلمه مواطنه بحضور مدير إدارة جنوب السودان والحدود بوزارة الخارجية السفير خالد محمود، أن السلطات تعاملت بروح طيبة ومسؤولة وتعهد باتخاذ إجراءات تجاه كوكس الذي سيغادر الى لندن في أقرب رحلة.

كما أشاد فيليب كوكس بما لقيه من معاملة كريمة من السلطات السودانية منذ اعتقاله وحتى اطلاق سراحه.

وحكمت محكمة سودانية هذا الأسبوع بالسجن المؤبد (20 عاماً) والغرامة لصحفى تشيكي أدانته بالتجسس، بعد أن أوقفت السلطات الأمنية الصحفي بيتر جاسيك إثر دخوله البلاد في أكتوبر 2015 وبحوزته حقيبتان إحداها تحوي حاسوب محمول وهاتف حديث وكاميرا، بينما حوت الحقيبة الأخرى مستندات شخصية.