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السودان يسمح لهيئة الإذاعة البريطانية بمعاودة البث

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الخرطوم 2 سبتمبر 2019- اصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ، قراراً بالسماح لهيئة الإذاعة البريطانية معاودة البث في السودان بعد توقف لسنوات.

وبحسب مصادر مطلعة فإن فريقاً من الإذاعة البريطانية ذائعة الصيت سيصل الخرطوم خلال أيام لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول معاودة البث على أن تكون البداية بولاية الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها الخدمة.

وقررت السلطات السودانية في العام 2010 إيقاف بث الإذاعة البريطانية على موجات الـ F M بإنهاء ترخيصها دون تقديم أسباب واضحة، واكتفت وزارة الاعلام وقتها بالتأكيد على أن القرار لا يمت بصلة الى مضمون البرامج التي تبث.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية تبث برامجها لأربع مدن سودانية هي الخرطوم، بورتسودان، ود مدني والأبيض.

وتحظى الإذاعة، بنسبة استماع عالية وموثوقية كبيرة وسط السودانيين حيث أشارت تقديرات سابقة الى إن السودان يحصد أعلى نسبة استماع من بين الدول العربية قبل قرار الإيقاف.



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