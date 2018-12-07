السودان يشارك في اجتماع دول جوار الليبي بالنيجر

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ يشارك السودان في اجتماع وزراء دول جوار الجنوب الليبي بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية بمدينة نيامي في النيجر يوم الجمعة القادم.
وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، فإن الاجتماع سينظُر في الاتفاق المشترك حول الحدود وتأمينها الذي تم توقيعه في مايو الماضي بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد بشأن محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل.
كما أن الاجتماع المقرر عقده يوم 14 ديسمبر سينظر في كيفية دعم جهود حل الأزمة الليبية.
وتشير المتابعات إلى أن الاجتماع يضم كل من ليبيا والسودان والنيجر وتشاد.
وفي أواخر نوفمبر الماضي سيطرت التطورات الأمنية في جنوب ليبيا على مداولات اجتماع (دول الجوار الليبي) الذي استضافته الخرطوم لعدة ساعات قبل أن ينهي جلساته ببيان ركز على ضرورة إيجاد حلي سياسي للأزمة هناك.
وأظهر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قلقا مما آلت اليه الأوضاع في هذا البلد، كاشفا عن تسرب متطرفين من دولة النيجر مؤخرا، إلى جنوب غرب ليبيا.
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