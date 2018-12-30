 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 30 كانون الأول (ديسمبر) 2018

السودان يشارك في اجتماع (سيماك) لبحث السلام في أفريقيا الوسطى

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 ديسمبر 2018- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق مشاركة وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، في اجتماع إقليمي، بعاصمة أفريقيا الوسطى، بانغي، الشهر المقبل لبحث طرق تحقيق السلام في هذا البلد.

JPEG - 47.9 كيلوبايت
خارطة لجمهورية أفريقيا الوسطى

وقاد السودان مساعي حثيثة للوساطة بين أطراف النزاع في لأفريقيا الوسطى بالتعاون مع روسيا حيث استضافت الخرطوم في أغسطس الماضي جولة أولى توجت بتوقيع مذكرة تفاهم.

وكان مأمولا مواصلة الخرطوم لمساعيها في تقريب الشقة بين الأطراف الأفروأوسطية خلال جولة في منتصف نوفمبر لكن جرى تأجيلها عقب تحركات فرنسية في مجلس الأمن أظهرت خلالها باريس عدم الرضى حيال التدخل الروسي، وقالت انها تساند فقط مساعي الاتحاد الافريقي المبذولة في هذا الصدد.

وقال بابكر الصديق، في تصريح الأحد "وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، سيشارك في اجتماع ببانغي يومي 8 و9 يناير 2019، يضم وزراء خارجية دول "سيماك" (تجمع دول وسط أفريقيا) إضافة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لمناقشة دعم مساعي تحقيق السلام بأفريقيا الوسطى".

وتدهور الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ ديسمبر 2013، عندما وقعت مصادمات في بانغي بين مسلحي حركة "سيليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة.

ووفقا للأمم المتحدة، ومنذ نشوب الصراع في الجمهورية، أضطر ما يصل إلى مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ما هي الخطوة القادمة 2018-12-27 09:26:17 ياسر عرمان نجري إتصالات مثل غيرنا من القوى السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى مركزٍ موّحدٍ لقيادة الانتفاضة، تحتاجه الانتفاضة مثل احتياجنا للماء، وقد حدث تقدمٌ حثيث بالتفاهم الذي تم بين نداء السودان وقوى الاجماع، وظهور (...)

ديسمبر 2018 ثورة في مرآة الحاضر والماضي 2018-12-26 08:05:05 بقلم : مني اركو مناوي قد اختلف مع الكثير في تسمية وتعريف الحراك الذي يجري الآن في المدن السودانية ، بعضنا وخاصة الطبقة المثقفة والسياسية منها فضلت ان تقف عند (ثورة الجياع ) ولم تتقدم كثيراً لربط الاحداث بالازمة السياسية (...)

١٩ ديسمبر الثانية : هل من جديد ، وما المطلوب ؟ 2018-12-24 18:28:45 بقلم : محمد عتيق ‏كانت الأولى كما هو معروف هو اليوم الذي توحد فيه نواب الشعب بالاجماع وأعلنوا استقلال السودان من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) والثانية هي الماثلة أمامنا الان (‏19 ديسمبر 2018) : ( ١ ) ‏الجيل الذي ‏أعلن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.