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السودان يشارك في جلسة بنيويورك حول قضايا الهجرة واللجوء

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الخرطوم 21 سبتمبر 2017 ـ شارك وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في جلسة حول الهجرة واللجوء نظمتها البعثة الإيطالية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

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وزير الخارجية ابراهيم غندور ..الخميس 20 يوليو 2017

وأجرى غندور خلال زيارته الحالية لنيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدة لقاءات مع مسؤولين بعدد من الدول كما شارك أنشطة ذات صلة بالسودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن غندور شارك الأربعاء في الجلسة الخاصة حول الهجرة واللجوء، التي نظمتها البعثة الإيطالية لنقاش قضايا اللجوء والهجرة وأهمية التعاون التنموي ومشاركة أفضل الممارسات لمعالجة القضية بين دول العالم.

وأضاف أن غندور قدم كلمة مفصلة حول دور السودان في إحتواء المشكلة والتعاون الإقليمي والدولي الذي تم في هذا السياق مثمناً الدور الإيطالي في هذا الصدد.

وأشار لسياسة الباب المفتوح التي ظل السودان يتبعها لإيواء اللاجئين منذ سنيين طويلة وإلى الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع دول الجوار لتنظيم حركة اللاجئين بالأخص تشاد وإثيوبيا وتأمين الحدود مع ليبيا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وإيطاليا.

وأوضح المتحدث أن غندور خاطب الجلسة إلى جانب كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وزير الخارجية التونسي، وزير خارجية النيجر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، وعدد من مدراء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مساعدة اللاجئين والمهاجرين وبعض الخبراء.

وتقول الخرطوم إن السودان يأوي أكثر من مليوني لاجئ غالبهم من دول إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، علاوة على فارين من حرب اليمن وسوريا.

وتشكو الحكومة السودانية من ضعف اهتمام العالم بتقديم العون لها لتتمكن من مواجهة احتياجات هؤلاء اللاجئين.



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