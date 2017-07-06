مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية في روما بمشاركة وزراء أفارقة وأوربيين

الخرطوم 6 يوليو 2017- بدأت بالعاصمة الايطالية روما الخميس أعمال مؤتمر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة وزراء خارجية دول أفريقية واوروبية ومنظمات دولية .

غندور وسفيرة السودان بايطاليا أميرة قرناص خلال مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية

ويشارك فى المؤتمر وزراء خارجية السودان ليبيا، والنيجر، وممثلى كل من تشاد، مصر، تونس، الجزائر وأثيوبيا ووزراء خارجية فرنسا، هولندا، اسبانيا، إستونيا وممثلى كل من ألمانيا، منظمة الهجرة الدولية، المفوضية السامية للاجئين.

وبحسب تصريح صحفى من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر ،فإن وزير الخارجبة الإيطالى أنجلينو ألفانو خاطب فاتحة الجلسات واشاد بدور السودان في مكافحة الظواهر السالبة .

وتناول وزير الخارجبة السوداني ابراهيم غندور فى بيان قدمه أمام المؤتمر " الجهود التى تضطلع بها حكومة السودان فى مجال مكافحة الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر كدولة عبور، فى مجالات التشريع والبرامج التنفيذية".

وأفاد الوزير باستضافة بلاده لعقود طويلة اللاجئين من دول الجوار وتناول تجربة القوات المشتركة مع تشاد والتى ساهمت فى تأمين الحدود ومنع تسلل المتمردين والارهابيين والجريمة والمخدرات، مشيراً إلى أن السودان يسعى لتعميم التجربة مع دول الجوار.

واشاد وزير الخارجية الإيطالى فى كلمته بجهود السودان فى التعاون مع دول الإتحاد الاوروبي فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر واعتباره شريك مهم فى هذا الإطار.

لقاءات ثنائية

الى ذلك أجرى غندور مباحثات ثنائية مع نظرائه من فرنسا واسبانيا وهولندا على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الهجرة غير الشرعية بروما

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، أن مباحثات غندور تناولت سبل تعزيز العلاقات وتطويرها.

وقال "تطرقت لدور السودان فى تحقيق السلام والاستقرار فى الإقليم خاصة فى جنوب السودان وليبيا".

وبحسب التصريح فإن وزير خارجية فرنسا عبر عن "تطلعه لمواصلة الحوار مع السودان للتعاطى مع التحديات التى تجابه العلاقات بين البلدين".

وأوضح المتحدث أن المباحثات مع وزير خارجية اسبانيا ركزت على توسيع دائرة التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار ، وأن الوزير أكد نيته زيارة السودان فى القريب العاجل.

بدء مؤتمر الهجرة غير الشرعية بروما بمشاركة دول أفريقية وأوروبية