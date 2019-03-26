السودان يشجب اعتراف أميركا بسيادة اسرائيل على (الجولان)

الخرطوم 26 مارس 2019- أدانت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء قرار الإدارة الأميركية القاضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن مرسوما يحمل اعترافا أميركيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إن هذا القرار يمثل "انتهاكا صريحا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان بل يقوض مبادئ القانون الدولي".
وأضافت " يؤكد السودان أن القرار الأميركي الأحادي لا يغير البتة من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية فإنه يناشد المجتمع الدولي برفضه باعتباره تحديا سافرا للشرعية الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وقالت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا إنها لا تعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو حزيران 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان.
وأضافت يوم الثلاثاء” نعبر عن قلقنا البالغ من حدوث تبعات على نطاق أوسع للاعتراف بالضم غير الشرعي ومن عواقب إقليمية أيضا على نطاق أشمل“.
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967 ثم ضمتها في عام 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن بالأمم المتحدة أنها غير قانونية.
ولاقى القرار الأميركي تنديدا واسعا من حلفاء واشنطن الخليجيين وكذلك من خصمها الإقليمي إيران.
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