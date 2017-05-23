السودان يشجب تفجيرات مانشستر البريطانية

الخرطوم 23 مايو 2017- ادان السودان بشدة الثلاثاء التفجير الذي وقع بمدينة مانشستر البريطانية وراح ضحيته العديد من المدنيين واصاب العشرات ووصف التفجير بالجريمة المروعة التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وقتل مفجر انتحاري 22 شخصا في حفل للمغنية الاميريية اريانا ماندي في مدينة مانشستر الشمالية في وقت متأخر من مساء الاثنين.
واعربت الخارجية السودانية في بيان عن مواساتها لعائلات الضحايا والجرحى ولحكومة بريطانيا وشعبها.
وجددت الخارجية رفضها واستنكارها لكافة الاعمال الارهابية واستباحة دماء الأبرياء الامر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية داعية المجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه لمواجهة الإرهاب والانشطة الاجرامية.
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