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السودان يصادق على اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا

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الخرطوم 17 أبريل 2018- صادق البرلمان السوداني، الثلاثاء على اتفاقية للتعاون الأمني بين السودان وتركيا، لتعزيز العلاقات المصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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وزيرا خارجية السودان وتركيا على هامش ملتقى خاص بالصومال في اسطنبول .. وكالات

وقدم نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق إبراهيم أحمد، تقرير اللجنة حول اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تركيا لسنة 2017م، موضحاً أن الاتفاقية نتاج تطور تاريخي للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف "تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا تحقيقا للمصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك وفق الالتزامات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد نواب بالبرلمان خلال مداولاتهم حول التقرير أن قانون اتفاقية التعاون الأمني يعضد العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع محاوره تطويرا لتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة عبر القنوات الرسمية، داعين إلى بناء مستقبل مع تركيا في مجال الاقتصاد.

وأوضحوا أن العلاقة بين السودان وتركيا تمضي بثبات نحو تحقيق المصالح المشتركة خاصة في المجال الاجتماعي والمساهمة في دعم المعاقين والأطراف الصناعية إلى جانب دعم المجال الصحي والمجال السياحي.



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