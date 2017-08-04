السودان يطالب مصر بحث الأطراف الليبية على وقف دعم مسلحي دارفور

الخرطوم 4 أغسطس 2017 ـ أنتهت مباحثات وزارية بين السودان ومصر إلى إحكام التنسيق العسكري والأمني بين البلدين، وطلبت الخرطوم من القاهرة حث الأطراف الليبية على التوقف عن دعم الحركات المسلحة بدارفور.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

واتهم السودان في مايو الماضي، مصر بدعم هجوم منسق نفذته قوات من حركات دارفور المسلحة إثر محاولتها التوغل في الإقليم عبر محورين انطلقا من ليبيا وجنوب السودان.

وطالب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، من نظيره المصري سامح شكري، عقب مباحثات استضافتها الخرطوم، مساء الخميس، بالتعاون في إيقاف دعم الأطراف الليبية للحركات المسلحة.

وقال غندور للصحفيين إن "الجانبين ناقشا القضايا ذات الطبع القنصلي وقضايا المعابر ونقل طلب للقاهرة لحث الأطراف الليبية على وقف دعم الحركات المسلحة".

وأعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف إلى القاهرة للقاء نظيره المصري لمناقشة أي ملفات تهم البلدين.

وتابع "الزيارة لمناقشة إمكانية التعاون العسكري باعتبار أن المسارات السياسية والعسكرية والأمنية مسارات متكاملة تحتاج من قيادة البلدين إرادة كاملة لحل الإشكالات بشفافية كاملة".

وأكد أن الاجتماعات حلت عدد من القضايا القنصلية المتعلقة بالرسوم والإقامة والغرامات بجانب مشاكل المعابر وتسهيل حركة التجارة المشتركة وتحرك المواطنين بين البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماعات أكدت تنفيذ توجيهات اللجنة الرئاسية المشتركة وإقامة مشاريع كبرى في مجالات اللحوم والزراعة والتصنيع الزراعي، وأعلن عن اتفاق لتنشيط التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتعاون الإعلامي، وزاد "أشرنا إلى تراجع الإفساد الإعلامي".

وكشف غندور عن إنعقاد اللجنة القنصلية نهاية الشهر الجاري بالخرطوم لحل أي إشكالات قد تحدث، لآفتاً إلى أن الاجتماعات ناقشت أيضا القضايا الإقليمة بالمنطقة العربية مؤكدا توافق رؤية البلدين على ضرورة الحل السياسي للأزمة في المنطقة.

من جانبه أعلن وزير الخارجية المصرية أن ممتلكات المعدنيين السودانيين تواجه إشكاليات إدارية وقانونية، قائلا "تلقينا قائمة من الجانب السوداني ونثق أننا سنصل إلي حل كامل للقضية وفقاً للتشاور المستمر وتحديد الحقوق ومراعاة الإعتبارات القانونية والإدارية".

وأوضح شكري ان الاجتماعات بحث ملف سد النهضة وأشار إلي أن الصراع فقط في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة "السودان ومصر وأثيوبيا".

وشدد أن البلدين يواجهان تحديات تستدعي التعاون في محاربة الإرهاب، وأضاف "نحن نواجهة حملة شرسة من التنظيمات الإرهابية ولا بد من التعاون الأمني لمواجهة الظاهرة".